Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 05/11/2025 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), cục diện Tương Hội xuất hiện của tuổi Dần nên đường tình duyên khởi sắc rực rỡ. Con giáp này được quý nhân soi đường nên có thể đạt được điều mình mong muốn, đặc biệt là người độc thân sẽ có vận may tới rất bất ngờ đấy. Hãy mở lòng để đón nhận tình cảm gửi trao, khi bản mệnh thực sự thoải mái thì tình yêu mới tới được. 

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng những tình cảm, phương diện tài lộc của người cầm tinh Hổ cũng có dấu hiệu tăng nhờ cát tinh Thiên Tài trợ lực. Người làm công ăn lương có thêm lương thưởng hoặc cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái, mặc dù có chút vất vả nhưng bù lại thành quả rất xứng đáng.

 

Trong công việc, có vẻ hôm nay bạn sẽ vô cùng bận rộn, nhưng nhờ vào kinh nghiệm tích lũy và kiến thức sẵn có, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời hạn. Con giáp này luôn biết sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên, không để tồn đọng quá nhiều.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), Nhị Hợp che chở, người tuổi Thìn ý thức được điểm mạnh của mình và phát huy đúng lúc, nhờ vậy mà bạn dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên, được giao cho nhiều cơ hội thể hiện bản thân đáng quý.

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người trẻ tuổi, nếu có ý kiến, quan điểm gì trong công việc, bạn cũng nên chủ động đề xuất với cấp trên, đừng nên ái ngại. Có thể những quan điểm mới mẻ của bạn sẽ giúp cho tập thể tìm ra hướng đi mới thì sao?

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc cho hợp lý và thực hiện những công việc đúng kế hoạch, như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), nhờ cát khí từ Tam Hợp cục, người tuổi Hợi giữ được tinh thần tỉnh táo, đầu óc minh mẫn nên đưa ra được những lựa chọn đúng đắn, dứt khoát, kịp thời nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực bản thân, đạt được những mục tiêu đã định. 

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài vận của con giáp này cũng được trợ giúp rất nhiều. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, bản mệnh gặp được đối tác tin cậy có thể kết hợp lâu dài và mở rộng quy mô kinh doanh tốt hơn nên cần hết sức chú ý để tận dụng lợi thế.

 

Ngày hôm nay ngũ hành tương sinh mang đến những tin vui cát lành trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Nếu còn độc thân, bạn sẽ gặp được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình, có thể cùng chung bước sau này. Trong khi đó các cặp đôi có được bước tiến mới trong mối quan hệ của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 10 ngày tới (21/11), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, bùng nổ Tài Lộc, Quý Nhân dẫn lối lên đỉnh cao danh vọng, mọi điều hanh thông

Trong 10 ngày tới (21/11), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, bùng nổ Tài Lộc, Quý Nhân dẫn lối lên đỉnh cao danh vọng, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, bùng nổ Tài Lộc, Quý Nhân dẫn lối lên đỉnh cao danh vọng, mọi điều hanh thông trong 10 ngày tới (21/11) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/11-7/11), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/11-7/11), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Thế giới 2 giờ 50 phút trước
Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày mai (6/11), sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày mai (6/11), sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/11-7/11), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/11-7/11), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày mai (6/11), sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày mai (6/11), sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Tháng 10, 11, 12 âm lịch, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, Thần Tài gõ cửa, tiền bạc chất đầy kho, đổi vận đỏ giàu có khó ai bằng

Tháng 10, 11, 12 âm lịch, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, Thần Tài gõ cửa, tiền bạc chất đầy kho, đổi vận đỏ giàu có khó ai bằng

3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn sau ngày 5/11/2025

3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn sau ngày 5/11/2025

Nhật Nguyệt soi chiếu, 3 con giáp chuẩn bị đan rổ đựng tiền từ nay đến hết tháng 11, bước ra đường là ngã trúng hố vàng, cầu Tài đắc Tài

Nhật Nguyệt soi chiếu, 3 con giáp chuẩn bị đan rổ đựng tiền từ nay đến hết tháng 11, bước ra đường là ngã trúng hố vàng, cầu Tài đắc Tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/11/2025, 3 con giáp chuẩn bị thu hái hoa thơm trái ngọt, Lộc vào nhà như vũ bão, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/11/2025, 3 con giáp chuẩn bị thu hái hoa thơm trái ngọt, Lộc vào nhà như vũ bão, sự nghiệp vô cùng xán lạn