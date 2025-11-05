Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), cục diện Tương Hội xuất hiện của tuổi Dần nên đường tình duyên khởi sắc rực rỡ. Con giáp này được quý nhân soi đường nên có thể đạt được điều mình mong muốn, đặc biệt là người độc thân sẽ có vận may tới rất bất ngờ đấy. Hãy mở lòng để đón nhận tình cảm gửi trao, khi bản mệnh thực sự thoải mái thì tình yêu mới tới được.

Chẳng những tình cảm, phương diện tài lộc của người cầm tinh Hổ cũng có dấu hiệu tăng nhờ cát tinh Thiên Tài trợ lực. Người làm công ăn lương có thêm lương thưởng hoặc cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái, mặc dù có chút vất vả nhưng bù lại thành quả rất xứng đáng.

Trong công việc, có vẻ hôm nay bạn sẽ vô cùng bận rộn, nhưng nhờ vào kinh nghiệm tích lũy và kiến thức sẵn có, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời hạn. Con giáp này luôn biết sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên, không để tồn đọng quá nhiều.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), Nhị Hợp che chở, người tuổi Thìn ý thức được điểm mạnh của mình và phát huy đúng lúc, nhờ vậy mà bạn dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên, được giao cho nhiều cơ hội thể hiện bản thân đáng quý.

Ảnh minh họa: Internet

Với người trẻ tuổi, nếu có ý kiến, quan điểm gì trong công việc, bạn cũng nên chủ động đề xuất với cấp trên, đừng nên ái ngại. Có thể những quan điểm mới mẻ của bạn sẽ giúp cho tập thể tìm ra hướng đi mới thì sao?



Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc cho hợp lý và thực hiện những công việc đúng kế hoạch, như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), nhờ cát khí từ Tam Hợp cục, người tuổi Hợi giữ được tinh thần tỉnh táo, đầu óc minh mẫn nên đưa ra được những lựa chọn đúng đắn, dứt khoát, kịp thời nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực bản thân, đạt được những mục tiêu đã định.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của con giáp này cũng được trợ giúp rất nhiều. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, bản mệnh gặp được đối tác tin cậy có thể kết hợp lâu dài và mở rộng quy mô kinh doanh tốt hơn nên cần hết sức chú ý để tận dụng lợi thế.

Ngày hôm nay ngũ hành tương sinh mang đến những tin vui cát lành trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Nếu còn độc thân, bạn sẽ gặp được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình, có thể cùng chung bước sau này. Trong khi đó các cặp đôi có được bước tiến mới trong mối quan hệ của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!