Trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp mát tay kiếm tiền, kích hoạt hầu bao, tài chính nhảy số, cuộc sống vô cùng tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 02:21

Theo tử vi 12 con giáp, trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, dưới sự hỗ trợ của các vầng Tinh Tú, 3 con giáp này có công danh thành toại, may mắn triền miên, vận trình như ý.

Tuổi Sửu

Xem tử vi 12 con giáp, Sửu chính là một trong những cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số 3 con giáp bùng nổ tài lộc thời gian tới. Trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Sửu ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, có thể lấy lại những gì đã mất. Phương diện công việc hay tài chính đều có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Đặc biệt, vận trình của con giáp này vô cùng rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình. Vốn chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn, nỗ lực tìm mọi cách để vượt chông gai, cứ thế mà chiếm lấy thành công.

Trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp mát tay kiếm tiền, kích hoạt hầu bao, tài chính nhảy số, cuộc sống vô cùng tốt đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất biết cách kiếm tiền. So với những người khác, người tuổi Mùi khá nhạy bén với những cơ hội ngàn vàng mà người khác không nhìn thấy được. Tuy nhiên, để kiếm được một khoản tiền lớn người tuổi Mùi phải trải qua bao gian nan, vất vả mới có được thành công đỉnh cao đó.

Vào 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, tuổi này được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Giai đoạn này, tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Mùi sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại. Bản mệnh thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Mùi sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống, từ đó cuộc sống ngày càng có nhiều khởi sắc hơn.

Trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp mát tay kiếm tiền, kích hoạt hầu bao, tài chính nhảy số, cuộc sống vô cùng tốt đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rất biết cách kiếm tiền. Trong lĩnh vực tài chính, họ có năng lực đặc biệt, vô cùng nhạy bén, thông minh. Số mệnh giàu sang của người tuổi Tý có tới 6 phần trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch. Tuy nhiên, không vì thế mà họ dễ dàng kiếm được món tiền khổng lồ đâu nhé. Bởi phần lớn số tiền họ kiếm được đều dựa trên khả năng thực có của mình. Họ cũng phải trải qua bao gian nan, vất vả mới có được thành công đỉnh cao đó.

Hơn nữa, thường ngày Tý đã có tính cần kiệm, chi tiêu có kế hoạch rõ ràng, chịu khó cầu tài nên khoảng thời gian này chính là lúc tiền bạc tích trữ của họ sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp nhiều lần. Nếu có bản lĩnh và kiến thức có thể dấn thân vào đầu tư hoặc kinh doanh, đảm bảo sẽ càng có lộc lớn.

Trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp mát tay kiếm tiền, kích hoạt hầu bao, tài chính nhảy số, cuộc sống vô cùng tốt đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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