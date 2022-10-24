Trong 7 ngày tới (từ 24-30/10/2022), 3 con giáp gặt hết lộc trời, thu trọn vận may, thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 05:47

3 con giáp có tên dưới đây có nhiều cơ hội phát tài, thăng tiến thần tốc trong công việc.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi có thể không phải những người nổi bật hay xuất sắc nhất trong đám đông, nhưng họ lại là những người rất thực tế. Những người khác chỉ thích nói mà không thích làm, còn tuổi Hợi thì ngược lại.

Bên cạnh đó, với khả năng trực giác tốt, nắm bắt nhanh, tuổi Hợi cũng thường gặp may trong các vấn đề tiền bạc, được coi là ông “Thần tài” của mỗi gia đình. Trong 7 ngày tới (từ 24-30/10/2022), tuổi Hợi có sự nghiệp tương đối ổn định, không phải đối mặt với quá nhiều khó khăn.

Tử vi học có nói, 7 ngày tới (từ 24-30/10/2022) thì tuổi Hợi không có gì cần phải lo lắng nữa. Xui xẻo, vận hạn qua hết. Thời gian này mang tới cho họ sự yên bình, thoải mái và cũng sẽ là lúc tuổi Hợi được Thần tài để ý, quý nhân giúp sức, mang đến cho họ nhiều cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì 1 cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu có sẽ nằm trong tầm tay của tuổi Hợi.

Trong 7 ngày tới (từ 24-30/10/2022), 3 con giáp gặt hết lộc trời, thu trọn vận may, thăng tiến thần tốc - Ảnh 1
7 ngày tới (từ 24-30/10/2022) thì tuổi Hợi không có gì cần phải lo lắng nữa. Xui xẻo, vận hạn qua hết. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu là 1 trong những con giáp chăm chỉ nhất trong công việc. Hầu như họ chẳng bao giờ kêu ca mà luôn nỗ lực, âm thầm cố gắng và hoàn thành tốt nhất những gì được giao. Trong con mắt của người khác, tuổi Sửu là những người rất đáng tin cậy, cả trong công việc lẫn cuộc sống, do đó khởi đầu, họ có thể không bằng người khác, nhưng dần dần, tuổi Sửu sẽ xây dựng được cho mình một sự nghiệp vững vàng, thậm chí càng ngày càng trở nên giàu có, viên mãn.

Chỉ cần cố gắng thêm thì trong 7 ngày tới (từ 24-30/10/2022), tuổi Sửu sẽ kết thúc những phiền muộn. Bạn sẽ bước vào giai đoạn mới vô cùng tươi sáng với nhiều thuận lợi trong công việc. Được Thần tài trợ giúp, họ làm gì hầu như cũng thành công rực rỡ, thu nhập không những tăng cao mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần thường là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và dứt khoát. Họ cũng không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực và vai trò mới. Chính vì vậy, nếu gặp được “thiên thời, địa lợi” nữa thì tuổi Dần sẽ gặt hái được vô số những thành công trong công việc bởi sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của họ.

Tử vi học có nói, 7 ngày tới (từ 24-30/10/2022) là tuổi Dần có thể “thở phào” nhẹ nhõm, vì đây là thời điểm khó khăn cuối cùng trong năm nay của họ. Đường công danh, tài lộc của tuổi Dần được cho là sẽ lên “như diều gặp gió” với những thành quả trông thấy. Các dự án đầu tư trước đây của họ bắt đầu ra hoa kết trái, vị trí hiện tại ngày càng được củng cố, cuộc sống trở nên thuận lợi, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két

Chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần mới (24/10 - 30/10) khi được thần May Mắn che chở bạn cơ hội hốt vàng hốt bạc.

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Từ khóa:   con giáp tuổi hợi tuổi sửu

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