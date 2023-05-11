Trong 7 ngày tới, thời điểm vàng phát tài phát lộc, 3 con giáp ngồi đếm tiền mà quắn quéo

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 20:33

7 ngày tới, Thần Tài đến, kết bạn với 12 con giáp hy vọng gặp nhiều may mắn, những người bạn tuổi Mèo mong đợi sẽ thăng tiến trong sự nghiệp và tiền lương tăng.

Tuổi Tuất 

Trong 7 ngày tới, thời điểm vàng phát tài phát lộc, 3 con giáp ngồi đếm tiền mà quắn quéo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tuất có một vận trình lý tưởng ở thời điểm này khi các phương diện đều có bước tiến triển tốt đẹp. Đặc biệt, tài lộc của người tuổi này sẽ ngày càng khởi sắc, có nhiều món hời bất ngờ tự tìm tới tay. 

Bản mệnh được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong các kế hoạch, dự định kiếm tiền của mình. Việc làm ăn khá trôi chảy, bạn gặp được đối tác đáng tin cậy, cùng bắt tay làm việc và thu về lợi nhuận không nhỏ. Với mức tài chính hiện tại, bạn có thể thoải mái mua sắm, chi tiêu theo ý thích, nhưng nhớ là vẫn nên có chừng mực nhé.

 

Cơ hội phát triển công việc cũng sẽ đến, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra với các dự án mà bạn đang theo đuổi. Khi gặp khó khăn, con giáp này cũng thường nhận được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi.

 

Đồng thời bạn rất biết cách nắm bắt cơ hội để vượt qua chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng, nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng. Hãy mạnh mẽ tiến lên và nắm bắt cơ hội làm giàu, vận mệnh rực rỡ nằm trong tay của bạn.

 

Tuy nhiên, để tránh tổn thất về tài chính, bạn được nhắc nhở vẫn cần đề phòng những kẻ gian xung quanh.

 

Tuổi Dần

 

Trong 7 ngày tới, thời điểm vàng phát tài phát lộc, 3 con giáp ngồi đếm tiền mà quắn quéo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần bản chất mang nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu. Trong gia đình, bản mệnh thường được yêu mến vì sự tình cảm. Ở nơi làm việc, bản mệnh được trân trọng bởi sự thẳng thắn và cứng rắn.

Ở mỗi mối quan hệ, người tuổi Dần đều rất được lòng người xung quanh. Với tính cách trầm lắng, tích phúc tích đức, siêng làm việc thiện của Dần nên cả đời bản mệnh sống trong phước lành.

Người tuổi Dần có trái tim giàu lòng nhân ái và rất đáng tin cậy nên không bao giờ phải chịu cảm giác cô độc, không người nương tựa, bầu bạn.

Tuổi Mão

Những người bạn thuộc con giáp Mèo vừa qua vận may về tài vận tương đối chậm chạp, của cải một phần rơi xuống đáy, cổ phiếu và những người khác có thể gặp khủng hoảng phá sản, nên phải cẩn thận. Từ 7 ngày tới, Thần Tài đến, kết bạn với 12 con giáp hy vọng gặp nhiều may mắn, những người bạn tuổi Mèo mong đợi sẽ thăng tiến trong sự nghiệp và tiền lương tăng, một khoản tiền thưởng cuối năm lớn được mong đợi. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Điểm danh 3 con giáp sau đúng 11h11 ngày 12/5, vạn sự hanh thông, có cơ hội TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ

Điểm danh 3 con giáp sau đúng 11h11 ngày 12/5, vạn sự hanh thông, có cơ hội TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ

Thời điểm này 3 tuổi được Thần Tài che chở, giúp kiếm về những khoản lợi nhuận đáng kể. Việc kinh doanh vô cùng hanh thông, doanh thu tăng mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 20 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ