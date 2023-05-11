Trong 7 ngày tới, thời điểm vàng phát tài phát lộc, 3 con giáp ngồi đếm tiền mà quắn quéo

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tuất có một vận trình lý tưởng ở thời điểm này khi các phương diện đều có bước tiến triển tốt đẹp. Đặc biệt, tài lộc của người tuổi này sẽ ngày càng khởi sắc, có nhiều món hời bất ngờ tự tìm tới tay.

Bản mệnh được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong các kế hoạch, dự định kiếm tiền của mình. Việc làm ăn khá trôi chảy, bạn gặp được đối tác đáng tin cậy, cùng bắt tay làm việc và thu về lợi nhuận không nhỏ. Với mức tài chính hiện tại, bạn có thể thoải mái mua sắm, chi tiêu theo ý thích, nhưng nhớ là vẫn nên có chừng mực nhé.

Cơ hội phát triển công việc cũng sẽ đến, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra với các dự án mà bạn đang theo đuổi. Khi gặp khó khăn, con giáp này cũng thường nhận được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi.

Đồng thời bạn rất biết cách nắm bắt cơ hội để vượt qua chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng, nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng. Hãy mạnh mẽ tiến lên và nắm bắt cơ hội làm giàu, vận mệnh rực rỡ nằm trong tay của bạn.

Tuy nhiên, để tránh tổn thất về tài chính, bạn được nhắc nhở vẫn cần đề phòng những kẻ gian xung quanh.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần bản chất mang nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu. Trong gia đình, bản mệnh thường được yêu mến vì sự tình cảm. Ở nơi làm việc, bản mệnh được trân trọng bởi sự thẳng thắn và cứng rắn.

Ở mỗi mối quan hệ, người tuổi Dần đều rất được lòng người xung quanh. Với tính cách trầm lắng, tích phúc tích đức, siêng làm việc thiện của Dần nên cả đời bản mệnh sống trong phước lành.

Người tuổi Dần có trái tim giàu lòng nhân ái và rất đáng tin cậy nên không bao giờ phải chịu cảm giác cô độc, không người nương tựa, bầu bạn.

Tuổi Mão

Những người bạn thuộc con giáp Mèo vừa qua vận may về tài vận tương đối chậm chạp, của cải một phần rơi xuống đáy, cổ phiếu và những người khác có thể gặp khủng hoảng phá sản, nên phải cẩn thận. Từ 7 ngày tới, Thần Tài đến, kết bạn với 12 con giáp hy vọng gặp nhiều may mắn, những người bạn tuổi Mèo mong đợi sẽ thăng tiến trong sự nghiệp và tiền lương tăng, một khoản tiền thưởng cuối năm lớn được mong đợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.