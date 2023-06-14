Trong 7 ngày tới (21/6): Ví tiền của 3 con giáp cứ vơi là lại đầy, tài sản tăng vọt, đạt được nhiều thành công trong công việc

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 19:51

Tử vi con giáp dự đoán, trong 7 ngày tới (21/6) này, 3 con giáp dưới đây hỷ khí dồi dào, giàu có hết phần người khác, tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Mùi

Tử vi chỉ rõ trong 7 ngày tới (21/6) này những ai cầm tinh con Dê sẽ vô cùng may mắn. Những người tuổi Mùi rất "đỏ" trong thời điểm này. Sự nghiệp của các bạn có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng tiền bạc chảy vào túi ầm ầm.

Trong thời gian trước đó, nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính, việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi. Những người tuổi Mùi hãy tranh thủ thời cơ để tích lũy thật nhiều vốn liếng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong 7 ngày tới (21/6): Ví tiền của 3 con giáp cứ vơi là lại đầy, tài sản tăng vọt, đạt được nhiều thành công trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về phần con giáp tuổi Dần, họ luôn làm mọi việc rất kiên định và biết cách kết bạn. Về tài lộc, họ sẽ tự mình lập kế hoạch từ trước. Dù là người can đảm nhưng họ cũng không thích sự mạo hiểm mà làm việc luôn chắc chắn, theo kế hoạch định sẵn. 

Trong 7 ngày tới (21/6) này, tài lộc của con giáp tuổi Dần rất tốt, có quý nhân phù trợ, đặc biệt là các quý nhân khác giới. 

Những con Hổ cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong việc làm ăn, tương tác với những người khác. Nếu có cơ hội, hãy nắm chặt lấy nó, con đường tài lộc của bạn đang mở rộng phía trước. 

Trong 7 ngày tới (21/6): Ví tiền của 3 con giáp cứ vơi là lại đầy, tài sản tăng vọt, đạt được nhiều thành công trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn siêng năng, chăm chỉ và luôn khao khát xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Vào giai đoạn tiền vận, tuổi Dậu sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân để đánh đổi lại tương lai tươi sáng, họ tâm niệm rằng mọi sự cố gắng sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng, nên cuộc sống khó khăn cách mấy cũng cố gắng vượt qua.

Tử vi học có nói, trong 7 ngày tới (21/6) này, tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nhưng vẫn không tìm được thời cơ tốt để phát huy mọi ưu điểm của mình. Tuy nhiên, cuộc sống tuổi Dậu vào thời điểm này sẽ có những bước chuyển biến đặc biệt tích cực.

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời, thậm chí sẽ có người dẫn dắt, giúp tuổi Dậu thăng hoa trong sự nghiệp và viên mãn trong hôn nhân. Nhìn chung, trong 7 ngày tới (21/6) này, tuổi Dậu nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người được thừa hưởng những sự hoàn mỹ nhất, tình tiền không thiếu.

Trong 7 ngày tới (21/6): Ví tiền của 3 con giáp cứ vơi là lại đầy, tài sản tăng vọt, đạt được nhiều thành công trong công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp bắt đầu cuộc sống giàu sang từ sau 7h sáng ngày 16/6: Quý nhân xóa tan xui xẻo, phú quý phát tài, tiền bạc ngập tràn, chỉ có tiến chứ không có lùi

3 con giáp bắt đầu cuộc sống giàu sang từ sau 7h sáng ngày 16/6: Quý nhân xóa tan xui xẻo, phú quý phát tài, tiền bạc ngập tràn, chỉ có tiến chứ không có lùi

Những con giáp dưới đây không cần lo lắng vì vận may đang đến, có quý nhân giúp đỡ và cơ hội mới cũng mở ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 21/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ