Trong 7 ngày tới (10-16/8): 3 con giáp vận may tới tấp, tình duyên đỏ thắm, tài lộc hanh thông "thời tới cản không kịp"

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 14:11

Những con giáp này sẽ đón nhận tin vui tài lộc, tình cảm nở rộ không ngừng trong 7 ngày sắp tới đây. Điểm mặt những con giáp may mắn đó nhé!

Tuổi Tỵ

Được Tam Hợp che chở, người tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ mà cát thần này mang tới. Hợp tác kinh doanh thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất khả quan. Tài chính có cải thiện vào lúc này sẽ là cần thiết để giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho bạn.

Đặc biệt chuyện tình cảm con giáp này cũng rất suôn sẻ, người đã lập gia đình có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc.

Với các cặp đôi đang yêu, đây là thời điểm lý tưởng để thăng hoa cho mối quan hệ của hai bạn. Hai người còn nhận được sự ủng hộ của bạn bè và người thân. Trong 7 ngày tới đây, bạn có thể ngỏ lời với người ấy để đôi bên tiến thêm một bước xa hơn.

Người độc thân sớm thỏa nguyện vọng trong chuyện tình yêu đôi lứa. Nhiều cơ hội kết giao mở ra, việc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn. Chỉ cần bạn tự tin thể hiện bản thân thì không lo không tìm được người ấy.

Trong 7 ngày tới (10-16/8): 3 con giáp vận may tới tấp, tình duyên đỏ thắm, tài lộc hanh thông 'thời tới cản không kịp' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp cục che chở mà chuyện tình cảm cũng như các mối quan hệ xung quanh của người tuổi Thìn khá suôn sẻ. Vợ chồng tìm được tiếng nói chung sau nhiều bất đồng vì mâu thuẫn. Cả hai đã chịu lắng nghe đối phương chứ không chỉ thích bảo vệ quan điểm cá nhân nữa. 

Trong 7 ngày tới (10-16/8): 3 con giáp vận may tới tấp, tình duyên đỏ thắm, tài lộc hanh thông 'thời tới cản không kịp' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để tình yêu thêm phần thăng hoa, cả hai nên dành nhiều thời gian cho những điều lãng mạn hơn nữa, thường xuyên hâm nóng tình cảm. Khi đó bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu có sức mạnh lớn lao thôi thúc ta nỗ lực hơn rất nhiều.

Tỷ Kiên cũng sẽ mang theo nguồn năng lượng dồi dào, tích cực, để những chú Rồng dám đương đầu với khó khăn. Công việc càng nhiều yếu tố kích thích càng phát huy được khả năng và tăng cường sức chiến đấu, bạn dám chạy theo những lĩnh vực mới chứ không chỉ giới hạn bản thân trong một khuôn khổ nhất định nào cả.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu không thiếu tham vọng và nghị lực. Họ sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình.

Trong 7 ngày tới, con giáp này được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, may mắn nên mọi việc vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Người tuổi Sửu sẽ sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, ngọt ngào trong tình yêu và không phải lo lắng về tiền bạc.

Con giáp tuổi Sửu có tầm nhìn xa và mọi thứ dường như nằm trong dự kiến của họ. Những người này luôn giữ được bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không bốc đồng và luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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