Trong 7 ngày liên tiếp, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, cầu danh như ý, thu nhập kếch xù, tấn tài tấn lộc, phú quý khó ai bì

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 02:20

Trong 7 ngày liên tiếp, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, cầu danh như ý, thu nhập kếch xù, phát tài phát lộc, phú quý khó ai bì kịp

Tuổi Tý

Trong 7 ngày liên tiếp, tuổi Tý làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ làm ăn thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Với người làm công ăn lương thì vận trình có chút khác biệt, nhưng về cơ bản thì tài vận khá tốt, tiền bạc không đến nỗi túng thiếu. Vận trình khởi sắc rõ ràng, bản mệnh có cơ hội kiếm tiền trong chớp mắt. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn có phần hanh thông hơn ngày trước đó nhiều. Con giáp ham học hỏi và tinh thần trách nhiệm nên được đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng, điều quan trọng là bản mệnh không bao giờ để cho tiến độ trì trệ ngoài dự kiến. Bản mệnh lại là người có tài năng và thể hiện nó đúng nơi đúng lúc nên được cấp trên trọng dụng và trao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng khác.

Trong 7 ngày liên tiếp, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, cầu danh như ý, thu nhập kếch xù, tấn tài tấn lộc, phú quý khó ai bì - Ảnh 1
Trong 7 ngày liên tiếp, tuổi Tý làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ làm ăn thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Với người làm công ăn lương thì vận trình có chút khác biệt, nhưng về cơ bản thì tài vận khá tốt, tiền bạc không đến nỗi túng thiếu. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Xem tử vi 7 ngày tới đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ tăng tiến không ngừng. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao về năng lực và tinh thần trách nhiệm, có khả năng sẽ được ưu ái cất nhắc hoặc trao thêm cho những trọng trách mới. Con giáp này lại hành động dứt khoát, quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định nên nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho phát triển bản thân sau này, tạo được nền tảng vững chăc cho tương lai.

Đường tài lộc sáng rõ, bản mệnh kiếm được tiền và tích cóp được một khoản, cũng coi như có một món dự trữ. Tuổi Tỵ nhạy bén phát hiện ra cơ hội kiếm tiền trong lúc mọi người còn chưa nhìn thấy nên thu được không ít tiền bạc. Chuyện hợp tác làm ăn có lợi, doanh thu kiếm được kha khá, đủ để bản mệnh chi tiêu cho cuộc sống và tiết kiệm một khoản cho tương lai. Nếu khéo vun vén, chi tiêu có kế hoạch thì về cơ bản sẽ không gặp trở ngại gì, trái lại tài lộc còn có phần tăng tiến.

Trong 7 ngày liên tiếp, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, cầu danh như ý, thu nhập kếch xù, tấn tài tấn lộc, phú quý khó ai bì - Ảnh 2
Xem tử vi 7 ngày tới đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ tăng tiến không ngừng. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao về năng lực và tinh thần trách nhiệm, có khả năng sẽ được ưu ái cất nhắc hoặc trao thêm cho những trọng trách mới. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có tố chất của một nhà tham mưu nên 7 ngày tới công việc diễn ra khá tốt. Bạn liên tiếp ghi điểm trong mắt lãnh đạo nhờ việc liên tục tư vấn và đưa ra những kế hoạch mới cho sự phát triển của công ty. Năng lực tốt cộng thêm kế hoạch chi tiết và định hướng kết quả tốt nên bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao, nhận xét tốt. Công việc tương đối vui vẻ và thuận hòa sẽ giúp bạn đạt được thành quả và mở rộng các mối quan hệ hữu ích, tạo điều kiện ký kết hợp đồng hoặc xúc tiến những công việc quan trọng.

Về chuyện tài chính, những người tuổi Hợi làm nghề tự do có thể có được những mối làm ăn tốt, nhiều hợp đồng có giá trị đến tay và đây là thời cơ để bạn có thể kiếm thêm một khoản kha khá đấy. Con giáp này lại có quý nhân giúp sức, giới thiệu cho những mối làm ăn có lợi, chuyện hợp tác diễn ra thành công, đối tác là người đáng tin, sòng phẳng nên chẳng lo không kiếm được tiền.

Trong 7 ngày liên tiếp, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, cầu danh như ý, thu nhập kếch xù, tấn tài tấn lộc, phú quý khó ai bì - Ảnh 3
Tuổi Hợi có tố chất của một nhà tham mưu nên 7 ngày tới công việc diễn ra khá tốt. Bạn liên tiếp ghi điểm trong mắt lãnh đạo nhờ việc liên tục tư vấn và đưa ra những kế hoạch mới cho sự phát triển của công ty. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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