Trong 7 ngày (21/3-28/3), 3 con giáp tha hồ sắm xe mua nhà, tiền vàng ngập lối, giàu sang khó cưỡng, hóa Rồng hóa Phượng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , tuổi Mùi nhận được mức lương thưởng hậu hĩnh từ công việc chính của mình. Đây là lời cổ vũ lớn lao khiến bản mệnh ngày một quyết tâm hơn nữa trên con đường chinh phục đỉnh cao và làm giàu cho chính bản thân mình.

Tình cảm của bản mệnh và người ấy đang phát triển một cách rất ổn định. Dù ở bên nhau chưa lâu nhưng bản mệnh cảm thấy rất tin tưởng đối phương. Người ấy đem lại động lực để bản mệnh cố gắng hơn mỗi ngày.

Ngoài ra, nhờ tinh thần cảnh giác cao độ mà bản mệnh tránh được những mánh lừa đảo của kẻ xấu. Bản mệnh luôn kiểm chứng thông tin và cân nhắc kỹ càng trước khi mở hầu bao để mua sắm cũng như đầu tư trên bất cứ lĩnh vực gì.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, tử vi trong 7 ngày tới những người tuổi Mão sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Tử vi cho biết trong thời gian tới vận xui tránh xa còn may mắn lại gần, nhờ vậy mà Mão gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà. Những người tuổi Mão không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng cực kỳ viên mãn. Nếu còn độc thân người tuổi Mão sẽ có thể tìm được một nửa chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì người tuổi Mão càng thêm phần gắn bó hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi vui hôm nay ngày 20/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu là người hiền lành, sống lành mạnh.

Ngày thứ Tư 20/3/2024 tuổi Dậu là người tốt bụng, giúp đỡ nhiều người khi họ gặp khó khăn trong công danh.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu vẫn đang cố gắng đổi mới cách làm việc.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã thắp sáng một tình yêu của riêng mình. Sẵn sàng tìm đúng nơi.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy cẩn thận chi tiêu, bạn hay làm quá lố mức chi tiêu.

Sức khoẻ: Hãy bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.