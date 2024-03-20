Trong 7 ngày (21/3-28/3), 3 con giáp tha hồ sắm xe mua nhà, tiền vàng ngập lối, giàu sang khó cưỡng, hóa Rồng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 20/03/2024 22:39

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau ngập trong biển tiền, vận thế vô cùng vượng phát.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mùi nhận được mức lương thưởng hậu hĩnh từ công việc chính của mình. Đây là lời cổ vũ lớn lao khiến bản mệnh ngày một quyết tâm hơn nữa trên con đường chinh phục đỉnh cao và làm giàu cho chính bản thân mình.

Ngoài ra, nhờ tinh thần cảnh giác cao độ mà bản mệnh tránh được những mánh lừa đảo của kẻ xấu. Bản mệnh luôn kiểm chứng thông tin và cân nhắc kỹ càng trước khi mở hầu bao để mua sắm cũng như đầu tư trên bất cứ lĩnh vực gì.

Tình cảm của bản mệnh và người ấy đang phát triển một cách rất ổn định. Dù ở bên nhau chưa lâu nhưng bản mệnh cảm thấy rất tin tưởng đối phương. Người ấy đem lại động lực để bản mệnh cố gắng hơn mỗi ngày.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Trong 7 ngày (21/3-28/3), 3 con giáp tha hồ sắm xe mua nhà, tiền vàng ngập lối, giàu sang khó cưỡng, hóa Rồng hóa Phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, tử vi trong 7 ngày tới những người tuổi Mão sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Tử vi cho biết trong thời gian tới vận xui tránh xa còn may mắn lại gần, nhờ vậy mà Mão gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà. Những người tuổi Mão không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng cực kỳ viên mãn. Nếu còn độc thân người tuổi Mão sẽ có thể tìm được một nửa chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì người tuổi Mão càng thêm phần gắn bó hạnh phúc.

Trong 7 ngày (21/3-28/3), 3 con giáp tha hồ sắm xe mua nhà, tiền vàng ngập lối, giàu sang khó cưỡng, hóa Rồng hóa Phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi vui hôm nay ngày 20/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu là người hiền lành, sống lành mạnh.  

Ngày thứ Tư 20/3/2024 tuổi Dậu là người tốt bụng, giúp đỡ nhiều người khi họ gặp khó khăn trong công danh. 

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu vẫn đang cố gắng đổi mới cách làm việc. 

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã thắp sáng một tình yêu của riêng mình. Sẵn sàng tìm đúng nơi.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy cẩn thận chi tiêu, bạn hay làm quá lố mức chi tiêu. 

Sức khoẻ: Hãy bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C cải thiện. 

Trong 7 ngày (21/3-28/3), 3 con giáp tha hồ sắm xe mua nhà, tiền vàng ngập lối, giàu sang khó cưỡng, hóa Rồng hóa Phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/3-31/3/2024), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn tiêu thoải mái, nhà xe chờ sẵn, giàu số 2 không ai số 1

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/3-31/3/2024), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn tiêu thoải mái, nhà xe chờ sẵn, giàu số 2 không ai số 1

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán ngồi không cũng tiền của ngập nhà, thăng hoa phú quý không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển