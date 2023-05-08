Trong 5 ngày tới (13/5) 3 con giáp có tài lộc trời cho, nhất định sẽ được ăn quả ngọt nếu chăm chỉ, không sợ thiếu của ăn và của để

Tuổi Thìn là kiểu người bí ẩn, ít khi bộc lộ những cảm xúc trong lòng mình cho ai biết. Nhiều người khi tiếp xúc với con giáp này đều phải sợ hãi vì sự lạnh lùng, khó gần tỏa ra từ bản mệnh. Tuy nhiên, người cầm tinh con rồng lại không bao giờ nghĩ xấu hay tìm cách hãm hại bất cứ ai.

Trong ngày 13/5, tuổi Thìn sẽ được quý nhân chiếu mệnh, tài lộc đổ về không ngớt. Con đường sự nghiệp của con giáp này có thể phất lên "như diều gặp gió", giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận.

Những người cầm tinh con rồng thường có sức chịu đựng rất lớn. Bản mệnh luôn muốn thử thách bản thân với những điều khó khăn. Vì vậy, con giáp này ít khi chọn con đường đơn giản mà sẽ khám phá những cơ hội mang tính thách thức. Với bạn, việc càng khó khăn thì kết quả đạt được mới càng ý nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiềng sống tình cảm, chân thật và rất tinh tế. Con giáp này biết cách giấu đi sự khôn ngoan của mình, nắm bắt tâm lý người khác nên dễ dàng có được thành công chốn thương trường. Làm công ăn lương hay làm chủ thì Mùi đều nhận được sự nể trọng, quý mến của đồng nghiệp, đối tác và cấp trên.

Khoảng thời gian trước đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên công việc của Mùi liên tục bị tiểu nhân quấy phá. Khiến con giáp này lao động miệt mài vẫn không dư được đồng nào lại còn gánh thêm món nợ lớn. Thế nhưng, ngày 13/5, vận số của Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió, giúp tuổi Mùi nếu không thành đại gia cũng có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên ai cũng công nhận tài năng, sự khôn ngoan và nhạy bén của Tý trong cuộc sống, thời cuộc. Trách nhiệm trong công việc, dám dấn thân và không sợ khổ nên Tý sớm thành công, được cấp trên hết lòng tin tưởng.

Trong ngày 13/5 tới, nhờ có trời Phật phù trợ nên cứ hễ Tý bước chân trái thì lộc lá chạy theo, bước chân phải có quý nhân tương trợ. Đổi đời ngoạn mục, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt nên từ đây đến cuối năm con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, tha hồ hưởng thụ.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.