Trong 5 ngày (21/3-26/3), 3 con giáp của cải gấp đôi, lộc vàng chói lọi, cứ thế mà giàu, gặp may đổi đời

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay tuổi Thìn giữ được đầu óc tỉnh táo và khả năng phân tích vấn đề chính xác. Bản mệnh đưa ra những đánh giá đúng với bản chất sự vật, sự việc và được cấp trên đánh giá rất cao.

Tình cảm của các cặp đôi đang ấm lên nhanh chóng, bản mệnh rất quan tâm đến nửa kia của mình. Bản mệnh hy vọng rằng hai người sẽ có thật nhiều thời gian để ở bên nhau, trò chuyện với nhau để thêm phần thấu hiểu.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh đang đưa ra những quyết định đúng đắn, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi ầm ầm. Ngoài ra, bản mệnh có thể tính đến chuyện ký kết hợp đồng hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh vào hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, vận mệnh của người tuổi Thân rất tốt. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Thân cuộc sống trở mình vui vẻ. Những người tuổi Thân trời sinh vốn rất thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng.

Tuổi Thân không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Thân sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Thân sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Về công việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Khỉ. Theo tử vi, con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Thân không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không muốn quên đi chuyện xưa cũ.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ êm đềm, bình ổn chưa có nhiều khởi sắc.

Tình cảm: Trong tình yêu, luôn cố gắng tạo không gian thư giãn cho cả hai ở cạnh nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vươn xa khi cố gắng đạt thành tựu tài chính ở mức cao nhất.

Sức khoẻ: Tránh những áp lực vô hình, tổn thương đến bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.