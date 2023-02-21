Trong 4h sáng Thứ 4 ngày 22/2, ba con giáp tài lộc phải tăng vọt, kiếm bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 01:15

3 con giáp “cá chép hóa rồng” trong thời gian này, may mắn có được sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao.

Tuổi Tuất

Những ai thuộc tuổi Tuất cũng được trời sinh có số sướng, tiền bạc dồi dào. Mặc dù tính cách có chút cứng nhắc và khá cố chấp nhưng không hẳn làm cho người khác khó chịu. Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Tuất cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Tuất luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Trong 4h sáng Thứ 4 ngày 22/2, ba con giáp tài lộc phải tăng vọt, kiếm bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua bất kể cuộc sống vất vả thế nào, nhưng bước vào cuối năm Nhâm Dần này, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, thời điểm này mọi công việc đều được trời ban nhiều may mắn nên thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó, tài vận dồi dào, càng đầu tư càng sinh lời. Hãy chuẩn bị tinh thần, nắm bắt cơ hội tốt để phát huy thế mạnh xây dựng được cuộc sống sung túc, viên mãn.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Đến trung vận, họ vẫn giữ vững được phong độ đó nhờ bản lĩnh sống và ý chí mạnh mẽ.

Trong 4h sáng Thứ 4 ngày 22/2, ba con giáp tài lộc phải tăng vọt, kiếm bộn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Thìn vận trình hanh thông, tài lộc viên mãn. Con giáp may mắn bất ngờ đón nhận tin vui trên con đường công danh sự nghiệp khi thuận lợi thăng quan tiến chức, tiền tài dư dả, lộc lá đầy nhà. Bản mệnh không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân bởi bạn xứng đáng với vị trí đang có.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, đáng yêu lại là con cưng, trong thời gian này, tài vận của người tuổi Thân sẽ tăng vọt, làm ăn phát tài không tồi với sự xuất hiện của quý nhân và ngôi sao may mắn của Mặt trời, người sinh năm con khỉ, gặp điềm lành và may mắn cao quý của con người được tăng cường đáng kể, sự nghiệp suôn sẻ, thăng quan tiến chức, tài lộc gấp bội, làm mưa làm gió.

Trong 4h sáng Thứ 4 ngày 22/2, ba con giáp tài lộc phải tăng vọt, kiếm bộn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên tập trung vào sự nghiệp bởi sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được những giá trị và ấn tượng tốt đối với cấp trên, tạo tiền đề thăng tiến sau này. Chuyện tiền bạc cũng vô cùng vượng, đường tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân có thể dễ dàng tìm thấy một nửa của mình. Những rào cản trước kia nay được xóa bỏ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Những vất vả của tháng 2 đã qua, từ tháng 3/2023: 3 con giáp gặp được điềm lành, sự nghiệp tăng phi mã, giàu sang phú quý chẳng lo cực khổ

Những vất vả của tháng 2 đã qua, từ tháng 3/2023: 3 con giáp gặp được điềm lành, sự nghiệp tăng phi mã, giàu sang phú quý chẳng lo cực khổ

Nhưng người thuộc 3 con giáp sau có tính cách chăm chỉ, cần mẫn làm việc. Họ luôn không ngừng phấn đấu đề giành lấy sự thành công cho riêng mình, vì thế cho dù trước mắt có là khó khăn hay trở ngại thì họ cũng sẽ cố hết sức vượt qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 22/2 tu vi ngay 22/2 tu vi

TIN MỚI NHẤT

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 36 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà