Trong 33 tháng tới vận may liên tục tìm đến 3 con giáp, ngồi không cũng hưởng lộc, hút trọn tiền tài, vượng phí sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 06:05

Con giáp này có thể lấp đầy túi tiền của mình nhờ vào việc đầu tư và kinh doanh trước đó, từ đó cũng cải thiện được nguồn thu nhập của bản thân

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Sự thông minh vốn có giúp cho người tuổi này đạt được bước tiến mới trên con đường sự nghiệp khi xử lý ổn thỏa mọi vướng mắc, khó khăn. 

Tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người đã có đôi có cặp đang có những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau. Người độc thân vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt nhất nên chưa tính đến chuyện tìm kiếm người yêu. 

Trong 33 tháng tới vận may liên tục tìm đến 3 con giáp, ngồi không cũng hưởng lộc, hút trọn tiền tài, vượng phí sung túc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công danh sự nghiệp tốt đẹp, công việc ổn định, tuổi Tỵ có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ. Tuy nhiên bạn được cảnh báo nên cẩn thận va chạm khi tham gia giao thông, xuất hành đi xa.

Công việc quá bận rộn khiến bạn vô tâm, quên mất người ấy. Chuyện tình có nguy cơ tan vỡ rất cao nếu bạn cứ bỏ mặc đối phương như vậy, chủ động làm lành thôi Tỵ nhé.

Trong 33 tháng tới vận may liên tục tìm đến 3 con giáp, ngồi không cũng hưởng lộc, hút trọn tiền tài, vượng phí sung túc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết tuổi Hợi được Chính Quan nâng đỡ, công việc suôn sẻ, làm việc có đầu có đuôi, có thời gian cho bản thân và gia đình. Cứ duy trì phong độ thì kiểu gì thời gian tới cũng có tin vui từ cấp trên đem tới.

Được Tam Hợp nâng đỡ nên tình cảm đi lên, giỏi ăn nói, xã giao. Buổi tối bạn hãy nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè cho đầu tóc được thoải mái trước khi quay trở lại với công việc ngày hôm sau. Nhưng cẩn thận mất tiền, mất của vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Đi đâu chơi thì nhớ bảo quản tư trang cá nhân thật kỹ vào. Có lẽ bạn cần chú ý lĩnh vực trong cuộc sống cá nhân và công việc chuyên môn của bạn hơn là tiêu tiền.

Trong 33 tháng tới vận may liên tục tìm đến 3 con giáp, ngồi không cũng hưởng lộc, hút trọn tiền tài, vượng phí sung túc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 15 ngày tới: Dậu "như cá gặp nước", Tuất tối tăm mù mịt, Tỵ sa chân vào vũng lầy, rầy rẫy thị phi đang phía trước

Đúng 15 ngày tới: Dậu "như cá gặp nước", Tuất tối tăm mù mịt, Tỵ sa chân vào vũng lầy, rầy rẫy thị phi đang phía trước

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, con giáp dưới đây được cơ may đổi vận, thăng hoa bất ngờ, con giáp gặp gặp điều không như ý

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chồng khóa cửa phòng trong đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu khiến tôi cay đắng

Chồng khóa cửa phòng trong đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu khiến tôi cay đắng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đêm tân hôn bị chồng khóa cửa, tôi phải ngủ ngoài phòng khách và sững sờ trước lời mẹ chồng

Đêm tân hôn bị chồng khóa cửa, tôi phải ngủ ngoài phòng khách và sững sờ trước lời mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vừa cưới xong đã bị chồng đuổi ngủ phòng khách, lời mẹ chồng nói khiến tôi chết lặng

Vừa cưới xong đã bị chồng đuổi ngủ phòng khách, lời mẹ chồng nói khiến tôi chết lặng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đêm tân hôn, chồng khóa cửa không cho tôi vào phòng, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa không cho tôi vào phòng, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui