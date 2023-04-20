Trong 33 tháng tới vận may liên tục tìm đến 3 con giáp, ngồi không cũng hưởng lộc, hút trọn tiền tài, vượng phí sung túc đủ đầy

Công việc của tuổi Dần diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Sự thông minh vốn có giúp cho người tuổi này đạt được bước tiến mới trên con đường sự nghiệp khi xử lý ổn thỏa mọi vướng mắc, khó khăn.

Tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người đã có đôi có cặp đang có những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau. Người độc thân vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt nhất nên chưa tính đến chuyện tìm kiếm người yêu.

Công danh sự nghiệp tốt đẹp, công việc ổn định, tuổi Tỵ có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ. Tuy nhiên bạn được cảnh báo nên cẩn thận va chạm khi tham gia giao thông, xuất hành đi xa.

Công việc quá bận rộn khiến bạn vô tâm, quên mất người ấy. Chuyện tình có nguy cơ tan vỡ rất cao nếu bạn cứ bỏ mặc đối phương như vậy, chủ động làm lành thôi Tỵ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết tuổi Hợi được Chính Quan nâng đỡ, công việc suôn sẻ, làm việc có đầu có đuôi, có thời gian cho bản thân và gia đình. Cứ duy trì phong độ thì kiểu gì thời gian tới cũng có tin vui từ cấp trên đem tới.

Được Tam Hợp nâng đỡ nên tình cảm đi lên, giỏi ăn nói, xã giao. Buổi tối bạn hãy nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè cho đầu tóc được thoải mái trước khi quay trở lại với công việc ngày hôm sau. Nhưng cẩn thận mất tiền, mất của vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Đi đâu chơi thì nhớ bảo quản tư trang cá nhân thật kỹ vào. Có lẽ bạn cần chú ý lĩnh vực trong cuộc sống cá nhân và công việc chuyên môn của bạn hơn là tiêu tiền.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm