Trong 30 ngày tới, ghen tỵ "đỏ mắt" với 3 con giáp vừa được quý nhân phù trợ, con đường công danh rộng mở, gia đình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 15:30

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp sở hữu được những điều tích cực, gặp nhiều may mắn, công việc ổn định, tình duyên viên mãn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tài lộc vượng, tình cũ khắc cốt ghi tâm, cuộc sống rất vun đắp, thích tự mình giải quyết vấn đề, thích cải thiện công việc và môi trường sống, trong tuần tới, họ sẽ được hưởng phúc, quý nhân phù trợ, không thể tránh khỏi vận may lớn, nhánh mặt trăng và ngũ hành thịnh vượng, hình thành cục diện tài vượng do hỏa thổ sinh ra. Thực sự là những người có triển vọng. Trong 30 ngày nữa, người tuổi Thân dễ kiếm tiền dễ dàng. Được quý nhân phù trợ, tài lộc lớn hanh thông, nhiều cơ hội kiếm tiền, công việc tuy vất vả nhưng lương nhiều.

Trong 30 ngày tới, ghen tỵ 'đỏ mắt' với 3 con giáp vừa được quý nhân phù trợ, con đường công danh rộng mở, gia đình viên mãn - Ảnh 1
Trong 30 ngày nữa, người tuổi Thân dễ kiếm tiền dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu không có gì phải lo lắng trong tiết nhuận Âm lịch năm nay. Bởi họ không chỉ giải quyết được vấn đề cá nhân mà còn tìm được bến đỗ mới trong công việc. Dù không quá hài lòng với công việc trước đây thì con giáp này cũng không nản chí mà luôn tìm kiếm cơ hội để thay đổi.

Trong 30 ngày tới, con giáp tuổi Sửu sẽ có cơ hội mới. Họ nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên từ những người xung quanh để có thêm động lực phấn đấu trên cương vị mới. Trong chuyện tình cảm, những người này cũng có những tin vui. Trong khi giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người, con giáp này gặp được đối tượng ưng ý, có thể tiến triển thành tình yêu đẹp.

Có thể nói, trong 30 ngày tới, họ có nhiều niềm vui bất ngờ, nhiều mong ước, lý tưởng sẽ thành hiện thực.

Tuổi Mùi

Đa số, những người tuổi Mùi khi sinh ra đều có trái tim ấm áp và nhẹ nhàng. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, họ cũng cư xử rất tử tế thanh lịch. Nếu nói tuổi Mùi ghét ai thì chuyện đó thật hoang đường, vì thời gian họ dành để yêu thương người khác còn không đủ, làm sao có chuyện thù ghét. Cũng chính vì tính cách này mà trời đã ban cho họ nhiều sự may mắn. Lúc sinh ra có thể tuổi Mùi không giàu có, nhưng đói với tính cách tuyệt vời của mình đã giúp họ có được khối tài sản khổng lồ từ hai bàn tay trắng. Đặc biệt là trong 30 ngày tới, những gia đình có vợ hoặc chồng là người tuổi Mùi lộc tới tận tay, thăng quan tiến chức, sớm nhận được niềm vui lớn.

Trong 30 ngày tới, ghen tỵ 'đỏ mắt' với 3 con giáp vừa được quý nhân phù trợ, con đường công danh rộng mở, gia đình viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Mùi lộc tới tận tay, thăng quan tiến chức. Ảnh minh họa: Internet

Những ai còn độc thân sẽ sớm gặp được ý trung nhân, không những biết chăm lo, yêu thương bạn mà kể cả gia đình bạn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong tuần mới (từ ngày 3/4 -9/4): Ra đường tiền tỷ rơi ngay đầu, về nhà nhặt vàng ngay trước ngõ, bội thu của cải, hoan hỉ đón nhận tin vui tới tấp  

Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong tuần mới (từ ngày 3/4 -9/4): Ra đường tiền tỷ rơi ngay đầu, về nhà nhặt vàng ngay trước ngõ, bội thu của cải, hoan hỉ đón nhận tin vui tới tấp  

3 con giáp được Bồ Tát độ trì, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất cao hơn đầu, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh.

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