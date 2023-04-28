Trong 3 tháng tới, tài vận của 3 con giáp này bất ngờ thịnh vượng, đầu tư 1 sinh lời 10, tiền bạc dư dả tiêu mãi không hết, tình cảm có 'bước ngoặt' mới

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 02:22

Tử vi học có nói, trong 3 tháng tới, 3 con giáp này sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi khá lớn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, hôn nhân, tiền bạc đều có bước chuyển mình bất ngờ.

Tuổi Thìn

Người tuổi này nhanh chóng phát huy được tài năng và sự ứng biến linh hoạt để thu về cho mình những thành tích nổi bật. Sự xuất hiện của Chính Tài cho biết, bạn chỉ cần giữ thái độ tích cực thì không có khó khăn nào có thể cản bước bản mệnh. 

Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Cảm giác mà bạn đang trải qua ở thời điểm này chính là buồn phiền và chạnh lòng. Nguyên nhân là do bạn trao đi yêu thương song lại không được đối phương để mắt. 

Trong 3 tháng tới, tài vận của 3 con giáp này bất ngờ thịnh vượng, đầu tư 1 sinh lời 10, tiền bạc dư dả tiêu mãi không hết, tình cảm có 'bước ngoặt' mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ quyết đoán khi đứng trước các cơ hội có lợi cho bản thân. Nhờ vậy, có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý. Có thể có một số nguồn thu đổ về và bản mệnh cũng có những tính toán cho các bước tiếp theo. Tuy nhiên, có thể con giáp này hơi hiếu thắng và nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân nên đôi lúc gây khó chịu cho người khác. Tuổi Tỵ nên chú ý thái độ của mình, cần cư xử khiêm tốn hơn để tránh vô tình rước họa vào thân.

Ngày mới bản mệnh cũng có được vận đào hoa. Người độc thân dễ có cơ hội làm quen với người hợp ý, người có gia đình cũng khá vui vẻ và hòa đồng. Con cái ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ giúp bản mệnh có thể yên tâm rất nhiều.

Trong 3 tháng tới, tài vận của 3 con giáp này bất ngờ thịnh vượng, đầu tư 1 sinh lời 10, tiền bạc dư dả tiêu mãi không hết, tình cảm có 'bước ngoặt' mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tài khí có nguy cơ giảm sút đáng kể. Nguyên nhân đến từ việc làm ăn thua lỗ và cả chi tiêu không có kế hoạch. Đồng tiền đi liền khúc ruột, vấn đề hiện tại khiến bản mệnh lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Áp lực về chuyện tiền bạc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi và không thoải mái, có lẽ bản mệnh cần lên một kế hoạch chi tiêu thông minh để hạn chế thói quen chi tiền thiếu sự kiểm soát, có như vậy mới không phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh túng thiếu.

Vận trình tình cảm cũng có phần kém sắc. Mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương trở nên xa cách vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do khi nảy sinh tranh cãi không ai muốn xuống nước, nhường nhịn nên mâu thuẫn không được hóa giải.

Trong 3 tháng tới, tài vận của 3 con giáp này bất ngờ thịnh vượng, đầu tư 1 sinh lời 10, tiền bạc dư dả tiêu mãi không hết, tình cảm có 'bước ngoặt' mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chờ 3 ngày tới: 3 tuổi dễ trúng số đổi đời, bước tiến trong sự nghiệp bất ngờ, tiền đếm mỏi tay vận may không kể hết, nhiều tin vui đến nhà

Chờ 3 ngày tới: 3 tuổi dễ trúng số đổi đời, bước tiến trong sự nghiệp bất ngờ, tiền đếm mỏi tay vận may không kể hết, nhiều tin vui đến nhà

Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này có tài lộc bay bổng, nhiều tin vui đến nhà. Họ cũng có bước tiến trong sự nghiệp, tăng thêm thu nhập

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 29 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 35 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 36 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 44 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 44 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 47 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 50 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 50 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy