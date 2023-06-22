Trong 3 ngày tới 23,24,25/6, 3 con giáp liên tục Trúng Số Độc Đắc 999,99 tỷ, hưởng trọn vinh hoa phú quý Trời Đất, sống trong nhung lụa khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 15:21

Trong 3 ngày này, 3 con giáp được trời thương, đi đến đâu cũng thuộm buồm xuôi gió, có cuộc sống sung túc.

Tuổi Tỵ

Tình cảm: Vận trình hôm nay tương đối tốt, bạn biết chủ động, cùng người mình thích sớm hôm trò chuyện với nhau, mối quan hệ tiến thêm một bước dài.

Sự nghiệp: Sự nghiệp ngày càng thăng tiến, bạn biết cách thấu tình đạt lý, làm mọi cách để hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được lãnh đạo vô cùng yêu mến và trọng dụng.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay ở mức vừa phải, tổng chi tiêu trong gia đình tương đối lớn, bạn phải tìm cách tăng thu nhập, giảm chi tiêu, tiết kiệm một số thứ có thể. Nói chung, đừng mua những thứ chỉ vì đẹp.

Con số may mắn: 13, 20, 29

Trong 3 ngày tới 23,24,25/6, 3 con giáp liên tục Trúng Số Độc Đắc 999,99 tỷ, hưởng trọn vinh hoa phú quý Trời Đất, sống trong nhung lụa khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Mùi thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay. Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Mùi khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra. Phương diện tình cảm của tuổi Mùi lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Con số may mắn: 53, 90, 39

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần diễn ra dễ dàng. Tính cách thông minh nên dường như không có vấn đề phức tạp nào có thể làm khó được người tuổi này. Song, bản mệnh cần tiếp thu cái mới để có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Công việc kinh doanh “xuôi chèo mát mái" nên con giáp này có thể nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền cho mình, từ đó chẳng cần lo nghĩ đến chuyện “cơm áo gạo tiền". 

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Tam Hội Quý Nhân giúp cho các cặp đôi có được những cảm xúc đặc biệt, có thể giữ mãi sự bình yên và hạnh phúc này. Người độc thân được tiếp thêm động lực để mạnh hơn tỏ tình với người mình yêu. 

Con số may mắn: 11, 70, 25

Trong 3 ngày tới 23,24,25/6, 3 con giáp liên tục Trúng Số Độc Đắc 999,99 tỷ, hưởng trọn vinh hoa phú quý Trời Đất, sống trong nhung lụa khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

 

 

Thứ bảy ngày 24/06/2023 tai ương ập đến 3 con giáp bị vận đen bủa vây công việc chật vật tiền bạc thiếu thốn

Thứ bảy ngày 24/06/2023 tai ương ập đến 3 con giáp bị vận đen bủa vây công việc chật vật tiền bạc thiếu thốn

Tử vi ngày thứ 7 cho hay, 3 con giáp này bị tiểu nhân ngáng đường, làm việc gì cũng trắc trở, tài lộc hư hao.

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