Trong 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp tay trắng lập nên cơ đồ, sự nghiệp hanh thông, gia đạo êm ấm, vượng phát cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 17:45

Trong 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp sau sung túc không ai bằng, tài lộc đổ về ào ào, cuộc đời viên mãn sống trong nhung lụa giàu sang.

Tuổi Tỵ 

Trong 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), người tuổi Tỵ hôm nay lo lắng những chuyện cũ, cố gắng vượt qua.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay lo lắng những chuyện cũ trong công việc, làm chậm tiến độ.  

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ không có nhiều niềm vui mới, cẩn thận những người xấu muốn chia rẽ.

Tài lộc: Dễ bị mắc kẹt trong tài chính, khi nợ càng ngày càng nhiều lãi cao. 

Sức khoẻ: Thường nghỉ ngơi không khoa học, mệt mỏi. 

Trong 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp tay trắng lập nên cơ đồ, sự nghiệp hanh thông, gia đạo êm ấm, vượng phát cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Trong 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), người tuổi Sửu đón Thần tài tới cửa. Nếu chăm chỉ kiếm tiền, họ sẽ nhận được nhiều kết quả như mong đợi. Sắp tới tình cảm của người tuổi Sửu có thể không được suôn sẻ nhưng những xui xẻo sẽ sớm rời xa và điều tốt đẹp sẽ trở về bên họ.

Người tuổi Sửu nên bình tĩnh nhìn nhận mọi vấn đề nảy sinh xung quanh mình. Khó khăn và thử thách dường như là điều không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu không có điều đó, chúng ta sẽ không biết năng lực của bản thân đang ở mức độ nào. Và đương nhiên, nếu người tuổi Sửu hiểu được điều này, họ sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu cũng sẽ gặt hái được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp, có người còn lên chức hoặc nắm vị trí quan trọng. Các ngôi sao may mắn của người tuổi Sửu sẽ bước vào sinh mệnh, tài phú sẽ càng cường thịnh. Bởi vậy, người tuổi Sửu cần làm việc một cách thực tế và có tính chuyên nghiệp nhất có thể.

Trong 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp tay trắng lập nên cơ đồ, sự nghiệp hanh thông, gia đạo êm ấm, vượng phát cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Trong 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), tuổi Tuất được sự hỗ trợ đầy đủ từ mọi người và ghi điểm với tập thể thông qua những thành tích xuất sắc của mình, tạo nên sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Nhìn chung, những cố gắng không ngừng của tuổi Tuất được đền đáp, tăng cường thêm sự tự tin để tiếp tục vươn lên đối mặt với những thách thức quan trọng. Nếu bản mệnh đang có kế hoạch thực hiện một công việc quan trọng, thì đây có thể là thời điểm lý tưởng để bắt đầu.

Vận trình tình cảm cũng vô cùng tươi sáng. Các cặp đôi đang trải qua thời kỳ hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Đối với những người độc thân, vận đào hoa đang rực rỡ, có cơ hội tốt để gặp gỡ người phù hợp tâm đầu ý hợp.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Trong 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp tay trắng lập nên cơ đồ, sự nghiệp hanh thông, gia đạo êm ấm, vượng phát cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, 3 con giáp đời vận lên hương khí chất ngời ngời, phú quý tài lộc nhiều không kể siết

Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, 3 con giáp đời vận lên hương khí chất ngời ngời, phú quý tài lộc nhiều không kể siết

Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, 3 con giáp sau có cơ hội tỏa sáng, tài sản tăng vùn vụt, sớm phất lên đổi đời.

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