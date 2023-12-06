Trong 3 ngày liên tiếp (7, 8 và 9/12): 3 con giáp có số phát tài, quơ tay là có tiền, một bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 19:05

Trong 3 ngày liên tiếp (7, 8 và 9/12), 3 con giáp sau hóa Rồng hóa Phượng, tha hồ hốt của, chuẩn bị phát tài.

Tuổi Dần 

Trong 3 ngày liên tiếp (7, 8 và 9/12), tuổi Dần nhờ sự khả năng thấu hiểu mà trở nên nhạy cảm hơn đối với những kỳ vọng của người khác.

Về tài lộc, kế hoạch kinh doanh sẽ thuận lợi hơn. Điều này sẽ mang đến cho tuổi Dần nhiều triển vọng và cơ hội. Tuy nhiên, để đạt được điều này, bản mệnh sẽ cần đầu tư một lượng không nhỏ, vì vậy hãy có ý thức tiết kiệm.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dần cũng tốt. Nhiều người có thể đã tìm thấy phương pháp chữa trị phù hợp và đang trải qua sự hồi phục nhanh chóng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Trong 3 ngày liên tiếp (7, 8 và 9/12): 3 con giáp có số phát tài, quơ tay là có tiền, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình. Trong 3 ngày liên tiếp (7, 8 và 9/12),, những người này sẽ phát triển tốt hơn.

Thời gian này, người tuổi Mùi sẽ ngày càng vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi mà tài lộc cũng hứa hẹn có những bước tiến mới.

Kinh nghiệm góp nhặt được trong thời gian qua sẽ giúp người tuổi Mùi ngày càng mạnh mẽ hơn, tiến những bước vững chắc. Cuộc sống của họ sẽ trở nên viên mãn hơn, mở ra cho bản thân nhiều cơ hội phát triển mới.

Trong 3 ngày liên tiếp (7, 8 và 9/12): 3 con giáp có số phát tài, quơ tay là có tiền, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Trong 3 ngày liên tiếp (7, 8 và 9/12), người tuổi Thìn hôm nay quan tâm bản thân nhiều hơn. 

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc chưa có sự sáng tạo, cố gắng tìm hiểu chuyên sâu việc bạn làm. 

Tình cảm: Tình cảm đang có nhiều niềm vui, cẩn thận không dễ bị lừa. 

Tài lộc: Thu nhập cẩn thận, chú ý thời gian vận hành cẩn thận.    

Sức khoẻ: Nên chọn các món ăn nhẹ, dạ dày thường đau nhức.  

Trong 3 ngày liên tiếp (7, 8 và 9/12): 3 con giáp có số phát tài, quơ tay là có tiền, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), 3 con giáp tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thênh thang, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4

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Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), 3 con giáp sau được cát tinh chiếu mệnh, tài lộc thăng hoa chạm nóc, làm gì cũng thuận lợi giàu to.

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