Trong 3 ngày liên tiếp (2, 3 và 4/12): 3 con giáp thuận lợi trăm bề, gặp thời lớn, chạm đỉnh phú quý vinh hoa

Trong 3 ngày liên tiếp (2, 3 và 4/12), người tuổi Thân hôm nay nhiều người yêu mến, thường giúp đỡ mọi người.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân luôn có sự giúp đỡ từ mọi người.

Tài lộc: Vững vàng, chăm chỉ kiếm thêm từ những gói đầu tư nhỏ.

Sức khoẻ: Học thêm nhảy để cơ thể linh hoạt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ là người thận trọng, có tổ chức, có định hướng chi tiết và suy nghĩ thực tế. Họ sinh ra đã có khả năng phân tích vấn đề, luôn biết cách giải quyết khó khăn, làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực để đuổi sự hoàn hảo.

Trong 3 ngày liên tiếp (2, 3 và 4/12), vận may tài chính dồi dào sẽ mang đến cho người tuổi Tỵ không ít cơ hội kiếm tiền trong tích tắc. Họ không chỉ có cơ hội việc làm hoặc hợp tác với đối tác tiềm năng mà còn thường xuyên nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Để cuộc sống và sự nghiệp lúc nào cũng phát triển, tuổi Tỵ phải phát huy hết tài năng và năng lực chuyên môn của mình. Giỏi lập kế hoạch, biết cách quản lý tài chính và không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn sẽ giúp tuổi Tỵ đạt được sự ổn định và tăng trưởng tài chính trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày liên tiếp (2, 3 và 4/12), mang tới nhiều may mắn cho tuổi Dậu. Các kế hoạch công việc, làm ăn, kinh doanh đều diễn ra trôi chảy. Con giáp này cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ đến từ người xung quanh,... tiến trình công việc được rút ngắn mà vẫn bảo đảm chất lượng.

Hơn nữa, với sự linh hoạt, giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh, tuổi Dậu còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh phát huy được tất cả khả năng, trí tuệ và kinh nghiệm của mình. Nhờ những thử thách đó mà con giáp này thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Tình duyên không có nhiều biến động. Bản mệnh và nửa kia vẫn đang hài lòng với mối quan hệ hiện tại và chưa có ý định tiến xa hơn. Hai người đều cho đối phương đủ không gian riêng và tôn trọng điều đó nên tình cảm tiến triển khá tự nhiên, không cần phải gượng ép.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.