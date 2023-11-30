Trong 3 ngày liên tiếp (1, 2 và 3/12): 3 con giáp đổi đời giàu có, tài lộc vào như nước, may túi 3 gang đựng tiền

Trong 3 ngày liên tiếp (1, 2 và 3/12), tuổi Tý vận trình tài lộc vượng phát. Bản mệnh không còn bị áp lực bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền như khoảng thời gian trước. Các kế hoạch kinh doanh, đầu tư cũng diễn ra êm xuôi đúng như dự tính.

Tình cảm nhìn chung tốt đẹp. Con giáp này luôn biết cách quan tâm, thường xuyên sẻ chia nên kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Con giáp này không bao giờ ngần ngại trong việc thể hiện tình cảm với nửa kia nên giúp tình yêu trở nên thăng hoa.

Công việc của tuổi Tý cũng diễn ra khá hanh thông. Sự thông minh, nhạy bén và nắm bắt thời cơ tốt là bước đệm vững chắc giúp bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước trong những quyết định quan trọng để tránh sơ suất.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Không chỉ là người hiền lành, thông minh và theo đuổi sự cân bằng. Người tuổi Thìn giỏi giao tiếp và hòa đồng với người khác. Con giáp này chú ý đến sự hài hòa và thích theo đuổi các giá trị mới.

Nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, người tuổi Thìn sẽ có thêm vô số cơ hội và may mắn trong 3 ngày liên tiếp (1, 2 và 3/12). Với tuổi Thìn làm công ăn lương, ngoài tiền lương cố định nhận được hàng tháng, con giáp này sẽ có thêm một vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh từ các kế hoạch từng thực hiện.

Đây chính là thời điểm tốt để con giáp này đạt được sự cân bằng và hài hòa. Họ nên duy trì thái độ bình tĩnh và khách quan, xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân và tìm kiếm những giải pháp hữu ích. Đồng thời, người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Thìn cũng cần chú ý đến nhu cầu tình cảm của mình và duy trì sự giao tiếp, thấu hiểu tốt với đối tác, bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 3 ngày liên tiếp (1, 2 và 3/12), những người tuổi Sửu hôm nay bạn chịu nhiều thiệt thòi, không được nhiều người giúp đỡ.

Công việc: Người tuổi Sửu có nhiều thiệt thòi trong công việc, bạn có thể vùng dậy bước ra khỏi nơi an toàn.

Tình cảm: Sự quan tâm luôn được bạn đề cao, cả hai ở cạnh nhau bền lâu.

Tài lộc: Tài chính tương đối, chưa có sự ổn định.

Sức khoẻ: Cơ thể khoẻ, thường xuyên chạy bộ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.