Trong 3 ngày giữa tuần (21/3 - 23/3), Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 20/03/2023 16:20

Bước sang 3 ngày giữa tuần, những con giáp may mắn này được dự báo sẽ có bứt phá trong sự nghiệp.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Tử vi dự đoán, bước sang 3 ngày giữa tuần, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Trong 3 ngày giữa tuần (21/3 - 23/3), Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử. Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. 

Bước sang 3 ngày giữa tuần, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Còn những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Trong 3 ngày giữa tuần (21/3 - 23/3), Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang 3 ngày giữa tuần, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Trong 3 ngày giữa tuần (21/3 - 23/3), Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo 

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