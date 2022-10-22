Trong 3 ngày đầu tuần (24 - 26/10): 3 con giáp quay trúng ô may mắn, công danh có bước đột phá, tiền tài dư dả, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 10:40

Dưới đây là những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày đầu tuần, giàu có không ai chơi lại, hạnh phúc không ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có tính cách mạnh mẽ một mình vượt qua nhiều khó khăn. Bạn mang số mệnh phú quý nên vận trình giàu sang ngút trời, tiền bạc tăng đều đặn. Thời gian 3 ngày đầu tuần, tuổi Mão có vận tài lộc dồi dào, vượng sắc hơn mong đợi. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu đáng nể.

Không những vậy, bạn còn có con đường tình duyên viên mãn. Người độc thân tìm được duyên lành như ý, thoát kiếp FA thành công. Nói chung trong thời điểm này, bạn vừa có chức vừa có quyền, lại tình duyên viên mãn. Thế nên hãy thoải mái tận hưởng những điều tốt đẹp nhất đến với mình.

Trong 3 ngày đầu tuần (24 - 26/10): 3 con giáp quay trúng ô may mắn, công danh có bước đột phá, tiền tài dư dả, cuộc sống lên hương - Ảnh 1
Thời gian 3 ngày đầu tuần, tuổi Mão có vận tài lộc dồi dào, vượng sắc hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Sửu là con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc tình duyên đều như ý. Tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội đổi đời, cải thiện cuộc sống của mình. Được thần tài chiếu cố và quý nhân theo gót nên bạn làm gì cũng đạt được thành tựu rực rỡ.

Trong thời điểm này, bạn làm một được mười, tiền bạc đổ về như thác nước. Những người tuổi Sửu cần phải nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp vững chắc, có được địa vị trong xã hội. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng khá thăng hoa, tìm được duyên lành nên thoải mái hưởng phúc.

Trong 3 ngày đầu tuần (24 - 26/10): 3 con giáp quay trúng ô may mắn, công danh có bước đột phá, tiền tài dư dả, cuộc sống lên hương - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Sửu là con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc tình duyên đều như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có tính cách hoạt bát, sáng tạo trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Bạn làm việc không dựa dẫm vào bất cứ ai nên được trọng dụng, yêu mến. Người tuổi Thân vốn thông minh, sáng dạ nên học một hiểu mười khiến ai cũng yêu mến, nể phục.

Nhờ vậy mà bạn thực hiện việc gì cũng đạt được thành công rực rỡ, ít khi bị cản trở con đường thăng tiến. Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, Thân sẽ nắm bắt nhiều cơ hội tốt để thăng tiến. Công việc ngày một đi lên như diều gặp gió. Vận tình duyên đỏ rực khiến ai cũng hờn đỏ mắt, ganh tỵ ra mặt.

Trong 3 ngày đầu tuần (24 - 26/10): 3 con giáp quay trúng ô may mắn, công danh có bước đột phá, tiền tài dư dả, cuộc sống lên hương - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, Thân sẽ nắm bắt nhiều cơ hội tốt để thăng tiến. Công việc ngày một đi lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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