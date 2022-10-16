Trong 3 ngày đầu tuần (17/10 - 19/10): Trời thương Phật độ, sự nghiệp thăng tiến phăng phăng, 3 con giáp tiền đổ về túi như thác lũ, có thể trúng giải thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 16:12

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần, top 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, gặp ngay thời cơ vàng, thu về tiền tài ú ụ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được dự đoán tài lộc lên cao trong 3 ngày đầu tuần. Nếu nắm bắt được cơ hội, sự nghiệp của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, gia đình bình an vô sự. Thời gian trước, tổng thể tài lộc không tốt, vận thế không suôn sẻ khiến họ chán nản vô cùng.

Tuy nhiên khi sang thời gian này, các dự án trong tay tuổi Sửu có thể mở rộng trên diện rộng và kiếm được nhiều tiền hơn. Lời khuyên cho con giáp này cần chú ý kiềm chế tính nóng nảy của mình để không bỏ lỡ cơ hội. Tin rằng đằng sau sự chăm chỉ, họ sẽ có một phần thưởng xứng đáng.

Trong 3 ngày đầu tuần (17/10 - 19/10): Trời thương Phật độ, sự nghiệp thăng tiến phăng phăng, 3 con giáp tiền đổ về túi như thác lũ, có thể trúng giải thưởng lớn - Ảnh 1
Người tuổi Sửu được dự đoán tài lộc lên cao trong 3 ngày đầu tuần. Nếu nắm bắt được cơ hội, sự nghiệp của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, gia đình bình an vô sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong cuộc sống, Mão rất thân thiện với mọi người, thường chủ động giúp đỡ người khác. Trong 3 ngày đầu tuần, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với con giáp tuổi Mão nhờ họ luôn kiên trì, vững vàng. Từ đó, sự nghiệp của con giáp này sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới.

Người tuổi Mão nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp của con giáp này cũng ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì họ sẽ từng bước tiến về phía của thành công và sung túc.

Trong 3 ngày đầu tuần (17/10 - 19/10): Trời thương Phật độ, sự nghiệp thăng tiến phăng phăng, 3 con giáp tiền đổ về túi như thác lũ, có thể trúng giải thưởng lớn - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với con giáp tuổi Mão nhờ họ luôn kiên trì, vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn có thể nói là những người có sức mạnh, thông minh và nhạy cảm. Trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ có đủ năng lực và trí tuệ để luôn luôn hành xử như "cá gặp nước", mọi sự trót lọt, suôn sẻ.

Trong 3 ngày đầu tuần, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh. Con giáp này cũng giành được lợi thế trong các dự án mới, làm ăn với đối tác thuận lợi hơn. Chính sự "tỏa sáng" này mà con giáp tuổi Thìn nhận được sự quan tâm của các quý nhân. Họ có thể đạt được nhiều cơ hội và lợi ích to lớn hơn. Chất lượng cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện rõ rệt.

Trong 3 ngày đầu tuần (17/10 - 19/10): Trời thương Phật độ, sự nghiệp thăng tiến phăng phăng, 3 con giáp tiền đổ về túi như thác lũ, có thể trúng giải thưởng lớn - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần này (15/10 - 16/10): 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành

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Tử vi dự đoán, cuối tuần này, 3 con giáp được dự đoán thăng hoa trong cuộc sống, tài lộc dần cải thiện rõ rệt.

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