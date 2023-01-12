Trong 3 ngày cuối tuần (từ ngày 13/1 đến 15/1), phúc tinh độ mạng cho 3 con giáp, hạnh phúc ngập tràn, tiền tài dư dả, phú quý giàu sang

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần này, 3 con giáp cực kì may mắn, hạnh phúc và dư dả vì được cát tinh soi chiếu, chỉ lối xán lạn.

Tuổi Sửu Người tuổi Sửu tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Con giáp này không ngại đối mặt với vất vả. Ngược lại, họ muốn trải qua thử thách, chông gai để rèn luyện bản thân mình tốt hơn. Người tuổi Sửu luôn sẵn sàng xông pha trong công việc. Họ tâm niệm rằng cứ nỗ lực hết mình thì sẽ dễ dàng gặt hái được thành quả. Đúng 3 ngày cuối tuần, Sửu được báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Người làm kinh doanh sẽ thu lời nhiều. May mắn sẽ đến với Sửu trên nhiều phương diện.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuổi Tuất không được sinh ra trong gia đình khá giả, điều này khiến họ có phần tự ti. Tuy nhiên, sự tự ti đó lại là động lực để họ mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tử vi có nói, trong 3 ngày cuối tuần, Tuất được dự báo gặp nhiều điềm lành. Trên mọi phương diện Tuất đều có sự phát triển vượt bậc. Nhờ có quý nhân phù trợ lại có nhiều cát tinh soi chiếu nên dù gặp khó khăn Tuất cũng vượt qua được. Tuất có điềm báo thăng tiến mạnh mẽ về đường công danh. Nhờ vượng quý nhân nên tài lộc có nhiều điểm sáng. Với sự may mắn này, Tuất làm đâu thắng đó, dù đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi. Họ sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Đúng 3 ngày cuối tuần, công việc của Ngọ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn. Con giáp này có thể gặt hái được thành công rực rỡ. Nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên Ngọ dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn sẽ có nhiều bội thu. Không chỉ vậy, do có Thần Tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh thì tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Bên cạnh nguồn thu nhập chính, Ngọ có thể có thêm nguồn thu khác từ công việc làm thêm. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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