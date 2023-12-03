Trong 28 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp được quý nhân trợ giúp, chuyển bại thành thắng, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 08:57

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn trong 28 ngày cuối năm 2023, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn rất kiên cường, sở hữu trí tuệ và sự khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Tỵ đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Do đó, theo tử vi, trong 28 ngày cuối năm 2023, tuổi Tỵ sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực.

Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thoả. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với người tuổi Tỵ đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Vận trình của con giáp này sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Trong 28 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp được quý nhân trợ giúp, chuyển bại thành thắng, làm gì cũng thuận lợi hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão trong 28 ngày cuối năm 2023 bỗng nhận được vận may trời cho. Với sự xuất hiện của sao tốt Vũ Khúc chủ về tiền bạc, tài lộc và sự giàu có tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và nâng cao thu nhập.

Không chỉ vậy, Mão còn được Thần tài hỗ trợ, không những thu được phần lợi nhuận từ công việc chính mà còn gặt hái thành công từ nghề tay trái. Nói chung, cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực. Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Trong 28 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp được quý nhân trợ giúp, chuyển bại thành thắng, làm gì cũng thuận lợi hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, càng bước vào thời kỳ cuối năm những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Đúng 28 ngày cuối năm 2023 là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Trong thời gian này, con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Trong 28 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp được quý nhân trợ giúp, chuyển bại thành thắng, làm gì cũng thuận lợi hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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