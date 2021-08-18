Trong 2 tuần cuối cùng của tháng 8, 3 con giáp may mắn hưởng trọn lộc trời, vạn sự như ý, cả tiền tài và sự nghiệp song hành tiến bước

Tâm linh - Tử vi 18/08/2021 12:46

Vào 2 tuần cuối cùng của tháng 8, 3 con giáp may mắn sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc trong công việc, thành công cứ nối tiếp thành công mà tề tựu về. Không những vậy, cả tiền tài và địa vị của các con giáp này cũng được thăng lên một tầm cao mới, cuộc sống ngày càng dư dả, giàu sang.

Tuổi Tý 

Tử vi chỉ rõ, từ giờ đến hết tháng 8 sẽ là cơ hội cuối cùng cho người mệnh Tý thăng tiến sự nghiệp, gặt hái tiền tài. Thời vận ở giai đoạn này sẽ rất thuận lợi cho người tuổi Tý đẩy mạnh làm ăn, đặc biệt là đối với những người mới tập tành khởi nghiệp, muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, nếu chủ mệnh làm công nhân viên chức thì sẽ liên tục có được những cơ hội thuận lợi để phát triển công việc và cũng như kiếm về bộn tiền mỗi tháng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ giờ đến cuối tháng 8, bao nhiêu khó khăn, khổ nạn mà  Mão phải hứng chịu đều sẽ mau chóng qua đi, tài lộc muôn nơi ùa về như thác lũ. Con giáp ngày càng được nhiều người công nhận. Bản mệnh liên tục đạt được những chiến tích vẻ vang trong công việc, chức vụ cũng theo đó mà thăng tiến đều đều. Khi vạn sự đã hanh thông thì tiền cũng sẽ tự khắc tìm đến với con giáp may mắn này. Có thể nói, từ đây đến cuối năm sẽ là thời gian đáng nhớ nhất của Mão.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ giờ đến khi tháng 8 qua đi, người tuổi Mùi sẽ có một khoảng thời gian yên ổn làm ăn, sự nghiệp phát triển dễ dàng hơn trước. Vì nay, chủ mệnh sẽ có cuộc gặp gỡ bất ngờ với quý nhân của đời mình và học được rất nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá. Không những vậy, bao nhiêu khó khăn trên con đường thành công, thì đều được san sẻ bội phần để Mùi thuận lợi đạt được ước nguyện bấy lâu.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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