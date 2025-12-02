Trong 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, Phúc - Lộc- Thọ hội tụ đủ đầy, sự nghiệp hanh thông

Trong 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, vận khí của người tuổi Mão trong ngày này không có sóng gió nhưng cũng không có đột phá đáng kể nào do ảnh hưởng của Thiên Ấn, vì vậy bạn nên giữ thái độ khiêm tốn và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động để tránh những rắc rối không đáng có.

Nếu bạn đang mong đợi tài chính có khởi sắc thì thời gian này vẫn chưa đạt được ý nguyện. Bạn nên chi tiêu tiết kiệm, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc cho vay mượn. Dễ có những khoản chi bất ngờ phát sinh khiến tài chính bị thâm hụt.

Ngày này rất thuận lợi cho chuyện tình cảm. Người độc thân có thể nắm bắt cơ hội để tìm kiếm đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, người đã kết hôn cần giữ giới hạn, tránh những lời tán tỉnh không mong muốn để bảo vệ hạnh phúc và sự tin tưởng trong gia đình.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, Tam Hội trợ lực nên Thìn cực kỳ bản lĩnh và mạnh bạo trong chuyện làm ăn. Là con giáp biết nghĩ cho người khác, dám nghĩ dám làm nên khá được lòng đồng nghiệp, khách hàng. Hôm nay bạn nào ký hợp đồng hoặc mở hàng cực kỳ lộc lá, có nhiều quý nhân tới ghé thăm cho vía tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc nở hoa khi có lộc từ Thực Thần đem tới. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội kiếm tiền, đừng do dự mà bỏi lỡ cơ hội, đặc biệt những bạn đang canh tác thủy sản, nông nghiệp hoặc buôn bán mặt hàng sắt thép. Có nhiều tiền đến mấy bạn vẫn sống kín tiếng và ít khoe mẽ, thích làm việc tốt giúp người.



Về tình cảm, những người độc thân có thể được tỏ tình bất ngờ nhưng bạn đừng vội nhận lời mà nên tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định. Nữ tuổi Thìn hay được mọi người khen ngợi và quan tâm vì bạn rất tốt bụng và hay dành những lời có cánh cho mọi người xung quanh.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, có Tam Hợp cục tương trợ, tuổi Tuất thêm phần tự tin khi công việc của bạn đang tiến triển khá tốt, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên bạn vẫn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra, nếu không thì sẽ rất dễ rơi vào trạng thái bối rối, bị động.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này áp lực về tiền bạc đã dần giảm bớt, nhưng bạn vẫn có phần mỏi mệt vì những khoản chi tiêu ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt khi càng về cuối năm lại càng có nhiều kế hoạch cần dùng tới tiền. Những khoản chi phí cố định không thể bớt, lại thêm nhiều chuyện phát sinh ngoài kế hoạch nên bạn vẫn chưa cân đối được tài chính của mình.

Ngũ hành xung khắc, đường tình duyên của Tuất khá trắc trở khiến con giáp này cảm thấy chán nản, không biết nên làm gì để thoát khỏi tình trạng uể oải hiện tại. Bạn hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc nên mặc dù trong lòng đã có người để thương nhưng để tiến tới xa hơn lại cả là một vấn đề nan giải.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!