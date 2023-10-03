Trong 2 tuần đầu tháng 10, 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, điềm lành gõ cửa liên tục

Tâm linh - Tử vi 03/10/2023 15:52

Tử vi dự đoán vào 2 tuần đầu tháng 10, 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, điềm lành gõ cửa liên tục.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão biết đối nhân xử thế, giỏi giao tiếp, giữ mối quan hệ với mọi người. Họ luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình vào hào phóng. Con giáp này đặc biệt dễ mến, hòa nhã và tốt bụng. Họ trung thực, đáng tin cậy và xứng đáng trở thành bạn làm ăn uy tín.

Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Lúc này, thay vì lo lắng, mất bình tĩnh, họ cần giữ vững tinh thần, kiên trì và từng bước vượt qua khó khăn.

Tài vận của con giáp tuổi Mão bắt đầu khởi sắc. Con giáp này nhận được cơ hội trong công việc. Đó có thể làm một dự án công việc, một việc làm thêm, một nghề tay trái hoặc một công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập. Chớp lấy cơ hội của bản thân, người tuổi này làm đâu thắng đó, thu nhập tăng đều, cuộc sống ngày càng giàu sang, sung túc.

Trong 2 tuần đầu tháng 10, 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, điềm lành gõ cửa liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Hợi thường nhân hậu, hòa nhã. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi này sống có trách nhiệm và giàu nghị lực. Con giáp này không chỉ sở hữu chỉ số IQ cao mà còn có chỉ số EQ cũng rất cao.

Con giáp tuổi Hợi có phúc khí trần đầy, làm đâu thắng đó. Thời gian này, họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào nên ít ốm đau bệnh tật. Sức khỏe tốt giúp họ làm việc tập trung, tỉnh táo, gặt hái nhiều thành tựu.

Những người làm kinh doanh có tài lộc nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến. Người làm nghề môi giới cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng quan trọng. Những khoản đầu tư của họ trước đây đến giờ đã sinh lời. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm với công việc nên của cải đầy nhà, sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ.

Trong 2 tuần đầu tháng 10, 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, điềm lành gõ cửa liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, để đạt tới thành công, con giáp này cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại.

Trải qua nhiều thăng trầm, họ ngày một trưởng thành, vững vàng trong công việc. Sau tuổi 40, con giáp này chạm tay tới thành công, đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Con giáp tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Họ mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu, sinh lời đó. Nếu làm công ăn lương, họ cũng gặt hái được thành công. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán có thể thu được thành quả gấp đôi so với thời gian trước. Họ làm việc chăm chỉ và kiên trì nên sẽ đạt được thành tựu xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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