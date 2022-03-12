Trong 2 tháng tới, các con giáp sau được Ông Tơ Bà Nguyệt gõ cửa, chỉ cần ngồi yên tình yêu tự động đến

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 17:40

2 tháng tới là "thời gian vàng" yêu đương cho các con giáp sau.

 

Tuổi Ngọ

Trong 2 tháng tới, các con giáp sau được Ông Tơ Bà Nguyệt gõ cửa, chỉ cần ngồi yên tình yêu tự động đến - Ảnh 1

Ngọ sắp tìm được nửa kia trong 2 tháng tới. Ảnh minh họa

Tử vi tuổi Ngọ trong 2 tháng tới cho biết đường tình duyên có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Người đã lập gia đình đã biết quan tâm, thông cảm hơn cho nửa kia của mình, nhờ vậy mà đôi bên tránh được những cuộc tranh cãi không đáng có.

Người còn độc thân chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Khi gặp được người có thiện cảm, bạn chủ động liên hệ, trò chuyện để có thể kéo gần khoảng cách với đối phương. Bạn có thể tìm được người ưng ý trong thời gian này. 

Tuổi Tý

Trong 2 tháng tới, các con giáp sau được Ông Tơ Bà Nguyệt gõ cửa, chỉ cần ngồi yên tình yêu tự động đến - Ảnh 2

Tý vượng cả tiền bạc lẫn tình duyên. Ảnh minh họa

Trong tình cảm, mọi việc cũng tiến triển rất nhanh. Tuổi Tý độc thân có thể tùy theo hoàn cảnh mà đưa ra quyết định phù hợp, nhưng đừng nghĩ người kia sẽ chờ đợi mình mãi mãi. Cho gì nhận nấy, vì vậy bạn cũng nên chú ý đến cảm xúc của mọi người. 

Nhờ có Tam Hợp thúc đẩy nên không chỉ sự nghiệp, tài lộc của Tý trong 2 tháng tới vượng sắc mà đường tình duyên của con giáp này cũng tươi sáng trông thấy. Những người độc thân trước đó được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng để hẹn hò và đến thời gian này, bạn có thể nhận được lời tỏ tình của họ, mối quan hệ sẽ nhanh chóng phát triển

Tuổi Sửu

Trong 2 tháng tới đây, đường tình duyên của những người tuổi Sửu vô cùng khởi sắc, đặc biệt là với những người còn độc thân. Bạn sẽ dễ dàng tạo được thiện cảm với người khác, làm quen được với nhiều người khác giới nhờ tính cởi mở, thân thiện của mình.

Người độc thân tuổi Sửu có thể nhận được lời tỏ tình bất ngờ, thậm chí bạn còn có thể nhận được không chỉ một mà tới vài lời tỏ tình, quyết định đến với ai hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. Những người đã có đôi có cặp hoặc đã kết hôn cũng được tận hưởng mật ngọt của tình yêu, cả hai sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Hợp tác kinh doanh với những con giáp này chỉ có LỜI và LỜI HƠN bởi sự thông minh, tài giỏi khó ai sánh bằng

Hợp tác kinh doanh với những con giáp này chỉ có LỜI và LỜI HƠN bởi sự thông minh, tài giỏi khó ai sánh bằng

Với bản tính trời cho thông minh, trí tuệ, nhanh nhạy, những con giáp này luôn làm người khác phải dè chừng và ngưỡng mộ.

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