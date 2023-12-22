Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau phú quý ập đến không ai cản được, vô tư hưởng lộc, làm gì cũng giàu

Tử vi 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu chính chắn trong suy nghĩ.

Tình cảm: Tình yêu dù chưa thể cùng đối phương quen bền lâu, nhưng bạn biết cách chia sẻ khi trở thành bạn của nhau.

Công việc: Người tuổi Sửu tập trung vào lĩnh vực sáng chế các sản phẩm đòi hỏi kĩ thuật cao.

Tài lộc: Không quên cải thiện tài chính mỗi ngày, bạn thường cảm thấy tự ti.

Sức khoẻ: Luôn chăm sóc sức khoẻ bản thân.

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Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn nổi tiếng bởi năng lực hơn người cũng như khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy. Nhưng điều khiến bản mệnh đánh mất nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống cũng chính là sự kiêu ngạo về tài năng của mình.

Đôi khi, người tuổi Mão làm mất lòng người khác về năng lực của bản thân, thậm chí nặng nề còn khiến đối phương cảm thấy xúc phạm. Nhưng bản mệnh có cá tính mạnh, thích được khen ngợi nên có phản ứng thái quá với những lời chê bai.

Bỏ qua những nhược điểm thì người tuổi Mão được đánh giá cao về khả năng nỗ lực hết mình trong công việc. Bản mệnh luôn hướng về phía trước, dù thất bại cũng không nản lòng. Bản mệnh tin rằng những nỗ lực của bản thân đến một ngày nào đó sẽ chạm vào được thành công.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc của người tuổi Mão mà thời gian tới, Thần Tài ghé thăm, mang cho bản mệnh những phước lành. Vận may nối tiếp nhau, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài vận cũng ngày càng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 2 ngày tới, tuổi Tý tìm được cảm hứng trong công việc. Đặc biệt, với những ai làm trong các ngành nghề yêu cầu sự sáng tạo sẽ phát triển nhanh chóng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh có thể được giới thiệu cho một vài cơ hội làm giàu khá đáng thử sức. Con giáp này hãy mạnh mẽ tiến bước vào những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ, vừa làm vừa học, bản mệnh sẽ phát triển nhanh chóng hơn tưởng tượng.

Vận trình tình cảm chưa có nhiều tiến triển tích cực. Người độc thân thậm chí còn cảm thấy khá phiền phức khi cứ phải đối phó với những người mình không thấy có hứng thú. Tình cảm chưa phải ưu tiên của bản mệnh trong thời điểm này.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.