Trong 2 ngày tới, 3 con giáp giàu có chạm nóc, cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Tử vi 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chọn công việc, không muốn tình cảm bị đối xử tệ.

Tình cảm: Người tuổi Hợi đã không chọn đúng người, cố gắng không nghĩ đến quá nhiều.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc đam mê công việc, làm không có ngày nghỉ.

Tài lộc: Vững mạnh tài chính, thoải mái đầu tư không nghĩ ngợi nhiều.

Sức khỏe: Thích trải nghiệm, ăn nhiều món chay thanh đạm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão chính là con giáp có tính tình hiền lành, ít nói. Những người tuổi Mão hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Đặc biệt những người tuổi Mão sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Trong 2 ngày tới, những người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn. Đặc biệt, trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Cuộc sống của những người tuổi Mão càng chăm chỉ càng giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày tới, tuổi Ngọ hãy là một người trung thực. Dù tình huống nào xảy ra, bản mệnh cũng chớ nên nói dối hoặc tìm cách bao biện cho mình.

Người làm ăn kinh doanh dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì tin theo lời kẻ xấu. Hãy dành thời gian để lắng nghe quan điểm của mọi người xung quanh, nhất là khi nhận được nhiều lời phản đối thì bản mệnh nên suy nghĩ lại.

Thêm vào đó, tuổi Ngọ có thể gặp phải những dấu hiệu về sức khỏe như nóng trong người. Vì thế, bản mệnh cần chú ý chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.