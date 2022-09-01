Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (3/9 - 4/9), Thần tài chính thức gọi tên 3 con giáp nào cho giải độc đắc?

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 17:34

Tử vi dự đoán được rằng trong vòng 2 ngày cuối tuần này (3/9 - 4/9), 3 con giáp sau đây sẽ cực kỳ may mắn và thuận lợi trong mọi chuyện do được Thần Tài chiếu cố.

Tuổi Tý

Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (3/9 - 4/9), Thần tài chính thức gọi tên 3 con giáp nào cho giải độc đắc? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Tý được dự đoán là sẽ gặp khá nhiều may mắn trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này (3/9 - 4/9) nhờ có cát tinh tề tựu. Theo đó, con giáp này gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng.

Nhất là trong thứ 7 ngày 3/9/2022, vận may vào ngày này có lợi cho người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Cuối tuần đầu tiên của tháng 9, Tý "mở bát" tháng mới đã có vận may về tài lộc, dự là cả tháng của bạn sẽ khá dư dả đây. Công việc ở thời điểm này cũng đạt nhiều bước tiến khả quan. Đường công danh của con giáp này đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (3/9 - 4/9), Thần tài chính thức gọi tên 3 con giáp nào cho giải độc đắc? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày cuối tuần này (3/9 - 4/9), tử vi con giáp dự báo vận khí của người tuổi Ngọ khá tốt.

Người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi trong tuần đầu tiên của tháng 9. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Những người tuổi Ngọ có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Ngọ trong thời gian tới vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Hợi

Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (3/9 - 4/9), Thần tài chính thức gọi tên 3 con giáp nào cho giải độc đắc? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này (3/9 - 4/9), tuổi Hợi có cát vận nâng đỡ nên vận trình cuối tuần không có gì phải lo lắng. Nếu bạn biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng.

Chẳng những vậy, tài tinh cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong dịp cuối tuần rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn, nhưng bạn vẫn nên kiểm soát vấn đề chi tiêu của mình cẩn thận hơn.

Có thể bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi. Tuổi này còn đón nhân duyên cát lành. Người độc thân có thể tìm kiếm được một nửa cho mình trong các sự kiện đông người, hãy chủ động lên nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bắt đầu từ ngày 2/9, vận mệnh 3 con giáp này sẽ 'đổi gió xoay chiều', các vì sao may mắn chiếu rọi, làm gì cũng thuận lợi trôi chảy

Bắt đầu từ ngày 2/9, vận mệnh 3 con giáp này sẽ 'đổi gió xoay chiều', các vì sao may mắn chiếu rọi, làm gì cũng thuận lợi trôi chảy

Top 3 con giáp dưới đây nhận lộc trời rơi xuống, lộc lá ngày càng gia tăng từ giờ tới cuối năm dương lịch, tài lộc rủng rỉnh khiến nhiều người ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà