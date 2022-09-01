Nhất là trong thứ 7 ngày 3/9/2022, vận may vào ngày này có lợi cho người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Tý được dự đoán là sẽ gặp khá nhiều may mắn trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này (3/9 - 4/9) nhờ có cát tinh tề tựu. Theo đó, con giáp này gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng.

Cuối tuần đầu tiên của tháng 9, Tý "mở bát" tháng mới đã có vận may về tài lộc, dự là cả tháng của bạn sẽ khá dư dả đây. Công việc ở thời điểm này cũng đạt nhiều bước tiến khả quan. Đường công danh của con giáp này đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi trong tuần đầu tiên của tháng 9. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Những người tuổi Ngọ có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Ngọ trong thời gian tới vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Hợi

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Cũng là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này (3/9 - 4/9), tuổi Hợi có cát vận nâng đỡ nên vận trình cuối tuần không có gì phải lo lắng. Nếu bạn biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng.

Chẳng những vậy, tài tinh cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong dịp cuối tuần rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn, nhưng bạn vẫn nên kiểm soát vấn đề chi tiêu của mình cẩn thận hơn.

Có thể bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi. Tuổi này còn đón nhân duyên cát lành. Người độc thân có thể tìm kiếm được một nửa cho mình trong các sự kiện đông người, hãy chủ động lên nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm