Trong 2 ngày đầu tuần từ 21, 22/11, TOP 3 con giáp có trong tay cả RỪNG TÀI LỘC, cứ ló mặt ra đường là ĐỤNG PHẢI TIỀN, vàng nhét chật két

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 18:32

Theo sách tử vi, nhờ được thần Tài ưu ái nên người tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Hợi tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két trong 2 ngày đầu tuần. Nếu thuộc những con giáp này thì bạn hãy ăn mừng ngay thôi nhé!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần cù, trung thực, hòa đồng, dễ gần, làm việc chắc chắn, ổn định nên được mọi người yêu quý, chính vì vậy con giáp này nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ, mối nhân duyên tốt đẹp. 

Trong 2 ngày đầu tuần này, những mối quan hệ, nhân duyên tốt đẹp mà người tuổi Mão đang sở hữu đã mang lại cho họ vô số cơ hội phát tài khiến cho các nguồn thu nhập của họ tăng lên không ngừng. Người tuổi Mão không chỉ có nguồn thu nhập chính ổn định mà còn thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh, đầu tư bên ngoài. 

Trong 2 ngày đầu tuần từ 21, 22/11, TOP 3 con giáp có trong tay cả RỪNG TÀI LỘC, cứ ló mặt ra đường là ĐỤNG PHẢI TIỀN, vàng nhét chật két - Ảnh 1
Trong 2 ngày đầu tuần này, những mối quan hệ, nhân duyên tốt đẹp mà người tuổi Mão đang sở hữu đã mang lại cho họ vô số cơ hội phát tài khiến cho các nguồn thu nhập của họ tăng lên không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có tính cách dễ bị kích động nhưng con giáp này lại có năng lực làm việc xuất chúng với trí thông minh vượt trội. 2 ngày đầu tuần là thời điểm quan trọng của người tuổi Tỵ.

Sự nghiệp có bước phát triển lớn, những kế hoạch dự định trước đây đều được hoàn thành, quan lộ mở rộng, tài vận vì thế cũng chuyển biến mạnh mẽ, các khoản thu lớn nhỏ liên tiếp chảy vào túi họ. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội trúng xổ số với giải thưởng lớn.

Trong 2 ngày đầu tuần từ 21, 22/11, TOP 3 con giáp có trong tay cả RỪNG TÀI LỘC, cứ ló mặt ra đường là ĐỤNG PHẢI TIỀN, vàng nhét chật két - Ảnh 2
2 ngày đầu tuần là thời điểm quan trọng của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian trước đây, người tuổi Hợi gặp rất nhiều chuyện phiền phức, tâm trạng làm việc vì thế cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong 2 ngày đầu tuần mới, những chuyện thi phi trước đây của người tuổi Hợi đều được giải quyết ổn thỏa.

Các mối quan hệ của con giáp này cũng tốt dần lên và mang lại cho họ những cơ hội cầu tài, đầu tư mang về những khoản lợi nhuận không nhỏ giúp người tuổi Hợi không phải đau đầu về tình hình tài chính trong suốt thời gian này.

Trong 2 ngày đầu tuần từ 21, 22/11, TOP 3 con giáp có trong tay cả RỪNG TÀI LỘC, cứ ló mặt ra đường là ĐỤNG PHẢI TIỀN, vàng nhét chật két - Ảnh 3
Trong 2 ngày đầu tuần mới, những chuyện thi phi trước đây của người tuổi Hợi đều được giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng thứ Năm và thứ Sáu này, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tiền kiếm nhiều như nước, chạm tới đỉnh cao vinh quang, trúng số đổi đời

Đúng thứ Năm và thứ Sáu này, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tiền kiếm nhiều như nước, chạm tới đỉnh cao vinh quang, trúng số đổi đời

Tử vi dự đoán, trong ngày thứ Năm và thứ Sáu tới đây, 3 con giáp này vận đỏ ngày một rực rỡ, giàu lại thêm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi 2 ngày đầu tuần Tử vi ngày 19/11 tử vi ngày 19/11 của 12 con giáp con giap may man tu vi ngay mai tu vi hom nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba