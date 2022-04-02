Trong 2 ngày đầu tuần (4/4 - 5/4), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp CÓ LỘC LỚN, phú quý lót đường, đụng đâu cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 13:24

Theo tử vi, 2 ngày đầu tuần dự đoán những con giáp này hút cạn lộc trời nên làm gì cũng thành công.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, thích giúp đỡ người khác. Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi được Ngọc hoàng ưu ái, ban nhiều phước lành. Do đó, cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng sẽ nhanh chóng vượt qua nhờ sự trợ giúp của các quý nhân.

Trong 2 ngày đầu tuần này, tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, cuộc sống càng ngày càng thăng hoa hơn. Hứa hẹn mang lại cho Hợi nhiều cơ hội tốt. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Hợi về hậu vận đa phần là viên mãn.

Trong 2 ngày đầu tuần (4/4 - 5/4), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp CÓ LỘC LỚN, phú quý lót đường, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Trong 2 ngày đầu tuần này, tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 2 ngày đầu tuần, Thần may mắn sẽ mang tới những tín hiệu khả quan cho công việc, sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán của người tuổi Tuất. Có điều, trước khi bản mệnh “nhìn thấy cầu vồng”, thì sẽ phải trải qua không ít “cơn mưa”, sự khó khăn, thử thách.

Người tuổi Tuất vốn mạnh mẽ, táo bạo trong suy nghĩ và thực tế trong hành động. Vì thế, khi cơ hội tới, vận may mỉm cười, chắc chắn bạn sẽ nắm bắt được ngay, biến nguy thành cơ, hoàn thành mục tiêu lớn trong đời. Ngoài công việc, người tuổi Tuất còn liên tiếp gặp may trong chuyện tình cảm.

Trong 2 ngày đầu tuần (4/4 - 5/4), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp CÓ LỘC LỚN, phú quý lót đường, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Trong 2 ngày đầu tuần, Thần may mắn sẽ mang tới những tín hiệu khả quan cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Tử vi trong 2 ngày đầu tuần, trời sẽ cho Tỵ sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong 2 ngày đầu tuần (4/4 - 5/4), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp CÓ LỘC LỚN, phú quý lót đường, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Tử vi trong 2 ngày đầu tuần, trời sẽ cho Tỵ sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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