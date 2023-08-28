Trong 2 ngày đầu tuần (28/8, 29/8), Thần Tài phù trợ cho 3 con giáp này vượt qua gian khổ, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 08:18

Tử vi dự báo, trong 2 ngày đầu tuần, những con giáp này sẽ hưởng nhiều may mắn, tài lộc vượng phát hơn người.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ sẽ xuôi chèo mát mái trong 2 ngày đầu tuần. Có cát thần Tam Hợp trợ mệnh nên tuổi Ngọ sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu về doanh thu, dự án mới. Bản mệnh nhận sẽ có vận may lội ngược dòng khi được Thần tài và Quý nhân hỗ trợ, thay đổi cục diện cuộc sống.

Ngoài ra, con đường làm giàu của tuổi Ngọ cực kỳ suôn sẻ. Nếu ai đó đang có dự định đầu tư hay tham gia vào dự án nào đó thì hãy nhanh chóng bắt tay thực hiện. Tuổi Ngọ có sao cát tinh cao chiếu, không thành đại gia thì tài khoản cũng nhiều số.

Trong 2 ngày đầu tuần (28/8, 29/8), Thần Tài phù trợ cho 3 con giáp này vượt qua gian khổ, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi có nói, trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Tỵ sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, khó khăn hiện tại được giải quyết triệt để. Đây cũng là lúc họ còn tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Vì giàu sang phú quý, chỉ cần người tuổi Tỵ dũng cảm chấp nhận rủi ro, khám phá thì nhất định tìm thấy con đường sáng trong bóng tối.

Con đường tài lộc của tuổi Tỵ tuy có đối mặt với một vài trắc trở nhỏ nhưng đây lại là cơ hội để tuổi Tỵ đổi đời trong một đêm, chuyện mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay. Thời gian tới, nếu tình hình kinh tế cho phép, tuổi Tỵ cũng có thể đầu tư vào bất động sản, tuy nhiên trước khi làm gì đó cũng nên tìm hiểu kỹ để tránh rủi ro không đáng có.

Trong 2 ngày đầu tuần (28/8, 29/8), Thần Tài phù trợ cho 3 con giáp này vượt qua gian khổ, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Sửu là một trong những con giáp có khả năng sẽ đổi đời, sẽ tìm được cơ hội lấy lại những gì đã mất. Đặc biệt, con đường tài lộc của tuổi Sửu tuy suôn sẻ nhưng cũng có những áp lực và trở ngại nhất định. Thế nhưng, trước mắt, tuổi Sửu sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi khó khăn sẽ được giải quyết, nếu tuổi Sửu là người có bản lĩnh, thời gian tới họ sẽ gặp được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Trong năm nay tuy có nhiều áp lực, nhưng tuổi Sửu chỉ cần tiếp tục chăm chỉ và vững tâm như họ từng thể hiện từ trước, có khả năng mua nhà đổi xe, muốn có cuộc sống giàu sang không phải là chuyện quá khó khăn.

Trong 2 ngày đầu tuần (28/8, 29/8), Thần Tài phù trợ cho 3 con giáp này vượt qua gian khổ, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trọn ngày thứ 4 và thứ 5, TOP con giáp đổi vận trong chớp mắt, quý nhân theo gót nâng đỡ, cuộc sống an nhàn, phú quý sung túc

Trọn ngày thứ 4 và thứ 5, TOP con giáp đổi vận trong chớp mắt, quý nhân theo gót nâng đỡ, cuộc sống an nhàn, phú quý sung túc

Tử vi cho biết, trong ngày thứ 4 và thứ 5, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

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