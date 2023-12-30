Trong 2 ngày cuối tuần (30/12 - 31/12), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 08:18

Trong 2 ngày cuối tuần chính là thời điểm mà 3 con giáp may mắn đưa sự nghiệp của bản thân lên cao.

Tuổi Tỵ

Trong 2 ngày cuối tuần dự đoán, người tuổi Tỵ sẽ được Cát Tinh soi rọi, chiếu ánh hào quang vào cuộc đời, giúp vạn sự ngày càng hanh thông, xuôi thuận. Ở giai đoạn này, Tỵ nhận về muôn vàn cơ hội phát tài nhanh chóng, kèm theo đó là bao nhiêu khó khăn cũng đã qua đi hết.

Nếu con giáp may mắn này mà chịu tu chí làm ăn, phát triển sự nghiệp thì sẽ hốt cú ” hụi chót” và sống đời giàu sang, an hưởng sau này. Chưa kể, sau những cống hiến to lớn của mình bắt đầu có được sự tín nhiệm của mọi người và đề bạc lên một vị trí cao hơn trong công ty.

Trong 2 ngày cuối tuần (30/12 - 31/12), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sau một khoảng thời gian dài bận rộn với công việc thì đúng 2 ngày cuối tuần là giây phút mà Sửu nhận về những thành công xứng đáng. Mệnh tuổi Sửu như ôm trọn hết may mắn vào lòng, bao nhiêu ước nguyện bấy lâu đều được thực hiện bằng hết.

Tiền tài cũng tự đến với Sửu dễ dàng hơn trước rất nhiều, chắc mấy chốc con giáp sẽ tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, tiêu đến đời con cháu vẫn chưa hết. Bao nhiêu khó khăn cản bước trước khi thì nay sẽ tan biến để mệnh Sửu gặt hái được những chiến tích vẻ vang.

Trong 2 ngày cuối tuần (30/12 - 31/12), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 2 ngày cuối tuần, vận trình của người tuổi Mão sẽ thăng hoa, vượng phát, với muôn vàn may mắn đợi sẵn. Mão phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc thì con giáp này sẽ chiếm trọn lòng tin của mọi người và được đề bạc lên các vị trí cao hơn.

Không chỉ đỏ vận trong công việc, chủ mệnh còn thành công trong các mối quan hệ. Dự đoán, con giáp này có thể gặp được tri kỷ vào cuối tuần. Tin rằng với tài năng và ý chí quyết thắng thì Mão sẽ sớm công thành danh toại, đại được ước vọng bấy lâu của mình sớm thôi.

Trong 2 ngày cuối tuần (30/12 - 31/12), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, phát lộc cực to

Trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, phát lộc cực to

Danh sách 3 con giáp âm thầm làm tỷ phú trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, mặc dù tiền bạc nhiều nhưng họ vô cùng khiêm tốn, chẳng hề khoe khoang hay kênh kiệu.

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