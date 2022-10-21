Trong 2 ngày cuối tuần (22,23/10/2022), 3 con giáp này bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 08:17

3 con giáp này sẽ thành công vang dội, sự nghiệp đại thắng vinh quang trong 2 ngày cuối tuần (22,23/10/2022).

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp có nói, tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (22,23/10/2022) tiết lộ, những người tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, mọi thứ thuận lợi, dễ dàng, có thể đạt được nhiều thành tựu lớn. Dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng quý nhân hỗ trợ nhiệt tình, đạt được những bước tiến quan trọng.

Trong 2 ngày cuối tuần (22,23/10/2022), 3 con giáp này bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của thăng hoa - Ảnh 1
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (22,23/10/2022) tiết lộ, những người tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Những người tuổi Dậu cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22,23/10/2022) cho hay, người tuổi Dậu nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Con giáp này nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp may mắn này làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Tuổi Thìn

Cái tên cần nhắc tới trong số các con giáp phát tài 2 ngày cuối tuần (22,23/10/2022) chính là người tuổi Thìn. Đường tài lộc của bạn đang hanh thông rộng mở vô cùng. Tiền bạc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định giúp cho tuổi Thìn thoải mái hơn trong cuộc sống, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều.

Thêm vào đó, những khoản tiền bị đọng bấy lâu nay bỗng dưng được hoàn trả, thêm vào đó có rất nhiều nguồn lợi bỗng dưng xuất hiện. Bạn nhận ra rằng bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc nở hoa, lộc lá đầy nhà, tình duyên nở rộ, ngồi trên đống tiền

Trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc nở hoa, lộc lá đầy nhà, tình duyên nở rộ, ngồi trên đống tiền

Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), 3 con giáp này vận đỏ ngày một rực rỡ, giàu lại thêm giàu.

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