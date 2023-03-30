Trong 2 ngày cuối (30-31/3), 3 con giáp rũ sạch vận đen, tiền tài tăng như vũ bão, thần tài trải sẵn chiếu lộc cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 06:18

Đối với 3 con giáp này, cuối tháng 3 là cơ hội có 1 không 2, có thể được quý nhân coi trọng, đón tiền tài phú quý, ước mơ thành hiện thực

Tuổi Mão

Bản mệnh người tuổi Mão thông minh, khéo léo, có tài năng nói, ngoài ra, những hạng mục mà họ đầu tư cũng thu được lợi nhuận cao, dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Họ có tham vọng rất lớn về sự nghiệp, vô cùng khí phách. 

Bắt đầu, có nhiều niềm vui đang chờ đợi người tuổi Mão, tài lộc thịnh vượng, hưởng trọn tất cả vinh hoa phú quý, công việc “một bước lên mây”. Nếu duy trì được cuộc sống ổn định, sẽ đạt được mục tiêu đề ra, vững vàng tiến bước, nhất định có thể phát tài, nên vui vẻ hay cười, tài vận cũng theo đó ngày càng cao.

Trong 2 ngày cuối (30-31/3), 3 con giáp rũ sạch vận đen, tiền tài tăng như vũ bão, thần tài trải sẵn chiếu lộc cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đây là điển hình cho người có tài nhưng thành công muộn, coi trọng tình nghĩa, sống có trách nhiệm, một khi đã xác định rõ mục tiêu nhất định không ngừng cố gắng vươn lên. 

Từ giờ, vận xui sẽ không dám quấy rầy họ nữa, cuộc sống chỉ toàn nụ cười, có thể phát tài, phúc phần vô hạn, nguồn tài chính không bao giờ cạn. Khi thời cơ chín muồi, tài vận sẽ tăng lên, không những thế, vận tình cảm cũng phát triển, năng lực làm việc mạnh mẽ hơn, mà tất cả những nỗ lực cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, tích luỹ được nhiều bài học quý báu, gặt hái nhiều thành công, có vô số cơ hội làm giàu. 

Trong 2 ngày cuối (30-31/3), 3 con giáp rũ sạch vận đen, tiền tài tăng như vũ bão, thần tài trải sẵn chiếu lộc cuộc đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi này làm việc chăm chỉ và có thể dễ dàng thu hút quý nhân. Đối với con giáp này, các mối quan hệ sẽ dần dẫn họ đến tiền bạc và với sự hỗ trợ của những quý nhân, họ sẽ giành được nhiều cơ hội hơn và kiếm được thu nhập nhiều hơn nữa.

Theo tử vi, người tuổi Dần trời sinh mạnh mẽ, không ngại khó khăn mà dũng cảm tiến lên, không ngừng tích lũy của cải. Chính tinh thần cầu tiến đó sẽ giúp họ mở ra nhiều may mắn và ghi được nhiều dấu ấn trong 2 ngày cuối tháng 3 này.

Trong 2 ngày cuối (30-31/3), 3 con giáp rũ sạch vận đen, tiền tài tăng như vũ bão, thần tài trải sẵn chiếu lộc cuộc đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Tư ngày 29/3/2023 của 12 con giáp: Mão - Hợi được Chính Ấn soi chiếu đường vận mệnh, may mắn trùng dương, giàu sang vô đối, Tý - Thìn gặp điều xui rủi, số phận bất trắc, tiền tài thất thoát

Tử vi thứ Tư ngày 29/3/2023 của 12 con giáp: Mão - Hợi được Chính Ấn soi chiếu đường vận mệnh, may mắn trùng dương, giàu sang vô đối, Tý - Thìn gặp điều xui rủi, số phận bất trắc, tiền tài thất thoát

Theo tử vi thứ Tư ngày 29/3/2023 của 12 con giáp, cặp đôi Mão và Hợi có Chính Ấn hỗ trợ nên vận mệnh suôn sẻ bất ngờ, Cát Tinh tặng vàng tặng bạc, tiền của đề huề, ăn nên làm ra. Trong khi đó, hai con giáp Tý và Thìn lại có số mệnh trái ngược, xui xẻo bủa vây, tài sản sụt giảm nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tui vi may man 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 47 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày