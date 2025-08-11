Trong 2 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3 (11, 12/8), 3 con giáp bất ngờ trúng quả trời cho, ví căng tiền - két đầy bạc, vạn sự lên hương, công danh thuận lợi đủ đường

Trong 2 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3 (11, 12/8), có Tam Hợp cục trợ mệnh, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày mới được dự đoán là vô cùng khởi sắc. Đôi lứa yêu nhau đang có những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh nhau. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào đối phương nhiều hơn, có vậy tình cảm mới càng thêm bền chặt.

Các mối quan hệ công việc, hợp tác làm ăn của Ngọ cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp trong hôm nay. Bạn được khuyến khích mở rộng vòng xã giao của mình để tìm kiếm những cơ hội phát triển lớn hơn. Nếu giữ được đà này, sự nghiệp của Ngọ sẽ bước sang trang mới sớm thôi.

Tài vận của bản mệnh trong ngày hôm nay khá, nguồn thu nhập chính cải thiện đáng kể cho thấy những cố gắng của con giáp này đã được đền đáp. Nhìn chung, con giáp này không phải lo lắng hay đắn đo quá nhiều đến chuyện chi tiêu.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 2 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3 (11, 12/8), Lục Xung xuất hiện cho thấy thực sự mâu thuẫn, một nửa của con giáp tuổi Tuất mong muốn được những phút giây thư giãn, mơ mộng, trong khi nửa còn lại, bạn phải đối diện với những vấn đề thực tế của đời sống. Có lẽ bạn cũng sẽ phải chấp nhận một vài quy tắc, tiêu chuẩn được đặt lên vai mình và cố gắng để cân bằng giữa những thái cực đối lập ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần ghé thăm dự báo, các hoạt động du lịch, vui chơi có thể khiến cho tinh thần con giáp tuổi Tuất ngày hôm nay thoải mái hơn rất nhiều. Vậy thì hãy tranh thủ lên cho mình một vài kế hoạch thú vị trong thời gian tới nhé, kể cả bạn có bận rộn công việc đến mấy đi chăng nữa.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 2 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3 (11, 12/8), người tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng nhờ có sự nâng đỡ của Nhị Hợp. Tuy nhiên, chính bạn lại thường xuyên hoang mang trước khi đưa ra quyết định, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn đưa ra sự lựa chọn chính xác, bạn nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Hãy bước chậm lại để hiểu rõ điều trái tim mình thực sự mong muốn là gì.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nhờ có nửa kia mà bạn không nao núng trước khó khăn, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!