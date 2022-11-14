Trong 15 ngày tới, 3 con giáp "tình tiền đều vượng phát" đếm tiền sái tay, tài lộc khởi sắc, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 14:43

Chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 15 ngày tới, có cơ hội đón nhận nhiều tin vui, vì thế hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé.

Tuổi Tý 

Sao Bách Việt xuất hiện hứa hẹn đây sẽ là một tuần nhiều cảm xúc ngọt ngào dành cho bản mệnh. Vận trình tình duyên đang rất vượng, tình cảm bạn gửi trao đều được hồi đáp xứng đáng, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau.

 

Người độc thân không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, nhưng con giáp này vẫn cần phải tích cực và chủ động hơn nữa để mối quan hệ có thể tiến triển như mong đợi. Nếu còn điều gì khiến bạn lăn tăn, hãy tạm gác lại sau lưng để tận hưởng hạnh phúc ngay trước mắt.

 

Giữa tuần là thời điểm vượng tài nhờ Thực Thần che chở. Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức nhiều hơn. Kiếm tiền vốn không dễ dàng, bạn cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng.

 

Về công danh sự nghiệp, tuần này Tý cần chuẩn bị tinh thần để vượt được qua những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng quá nhiều, bạn là người thông minh và bản lĩnh, càng khó khăn thì lại càng là lúc bạn khẳng định vị thế.

 

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp 'tình tiền đều vượng phát' đếm tiền sái tay, tài lộc khởi sắc, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có khả năng tập trung cao độ cho công việc trong tuần này. Bạn làm việc có đầu có đuôi nên nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai.

 

 

Đáng chú ý, đầu tuần sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo của mình để thiết lập một bước đi dài hơi. Đến cuối tuần trở thì hãy bước chậm lại một chút để đánh giá những gì mình đã làm nhé.

 

Tuần này, đường tài lộc cũng khởi sắc rõ rệt khi được cả Chính Tài và Thiên Tài hậu thuẫn. Cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng hậu hĩnh.

Nhờ có khoản tiền này, con giáp may mắn tuần này có thể chi tiêu khá thoải mái, song vẫn cần lên kế hoạch tài chính an toàn để tránh tình trạng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

 

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

 

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp 'tình tiền đều vượng phát' đếm tiền sái tay, tài lộc khởi sắc, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Thân. Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn.

 

 

Đối với những ai còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn. Vì vậy các bạn nữ nên chú ý những người mà mình tiếp xúc trong tuần này, có thể một trong số họ chính là nhân duyên trời định của bạn.

 

Chẳng những tình cảm, tài lộc của bạn cũng khá vượng. Bạn làm đâu được đó, chuyện kinh doanh buôn bán vượng phát. Con giáp này giữ được chữ tín nên khách hàng lúc nào cũng tin tưởng và đổ về tấp nập, khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay.

 

Công việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

 

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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