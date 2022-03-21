Bằng nỗ lực và sự phấu đấu không ngừng nghỉ, con giáp này đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng.Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trên đà khởi sắc. Bản mệnh kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Có khả nâng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng… của bạn cũng sẽ được chấp thuận.Bên cạnh đó, hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý. Nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức.

10 ngày tới người tuổi Dậu nên mở rộng các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Bạn vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch.

Người bạn thuộc con giáp Rắn có tính cách tương đối ngoan ngoãn, chú ý đến tiểu tiết trong công việc, thường là người đa cảm, giản dị đến mức không mưu mô, và rất mạnh mẽ, biết tính toán, ăn nói khéo léo.

Ảnh minh họa

Thời điểm 10 ngày tới đây, vận may của con giáp Rắn rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, gia đình giàu có, sung túc, tìm kiếm của cải một cách đàng hoàng, tiền bạc không thiếu, chi tiêu thì vận may ngày càng vượng, sức khỏe ngày càng hanh thông, ngoài ra công việc hiện tại dễ thu hút sự quan tâm của cấp trên, lãnh đạo, quan chức cấp cao sinh vượng khí, đặt nền móng vững chắc cho tương lai, tiền vào nhà như nước chảy, sớm muộn gì cũng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Tuổi Mão

Tháng 4 tới, cuộc sống của người tuổi Mão diễn ra suôn sẻ. Con giáp này có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn tồn đọng từ trước. Trong tháng mới, tuổi Mão nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp.

Tiền của đối với con giáp này cũng trở nên dư dả hơn, không cần phải lo nghĩ quá nhiều.

Vận trình tình cảm của người tuổi Mão cũng tương đối suôn sẻ trong tháng mới. Mối quan hệ giữa hai bên càng trở nên gắn kết. Người độc thân cũng có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý và phát triển quan hệ lên một tầm cao mới.

Trong tháng này, nếu đang muốn thực hiện một điều gì đó quan trọng, tuổi Mão hãy chọn những ngày hoàng đạo để tiến hành. Những khó khăn ban đầu có thể khiến bản mệnh cảm thấy lo lắng một chút nhưng mọi chuyện dần dần sẽ tốt đẹp hơn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm