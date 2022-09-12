Trong 10 ngày tới (từ 13-22/9/2022), những con giáp nào sẽ có vận may tốt nhất và kiếm được nhiều tiền nhất?

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 20:15

Hãy cùng xem đó là 3 con giáp nào nhé.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất chăm chỉ, chịu khó, tận tâm và siêng năng. Tử vi dự báo, trong 10 ngày tới (từ 13-22/9/2022) những nỗ lực của tuổi Sửu sẽ được đền đáp. Họ sẽ gặp nhiều may mắn và có nhiều cơ hội về tài lộc.

Tuổi Sửu có thể được thăng chức và thăng tiến nhanh hơn, đồng thời có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống tăng lên rõ rệt. Xung quanh tuổi Sửu cũng sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và Sửu có thể nắm bắt hết. Chính điều này khiến cả gia đình có một cuộc sống giàu sang phú quý.

Trong 10 ngày tới (từ 13-22/9/2022), những con giáp nào sẽ có vận may tốt nhất và kiếm được nhiều tiền nhất? - Ảnh 1
Tử vi dự báo, trong 10 ngày tới (từ 13-22/9/2022) những nỗ lực của tuổi Sửu sẽ được đền đáp. Họ sẽ gặp nhiều may mắn và có nhiều cơ hội về tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người cầm tinh con Rồng 10 ngày tới (từ 13-22/9/2022) rất mạnh, chủ yếu là nhờ có quý nhân giúp đỡ. Trong thời gian này, họ được người thân, đồng nghiệp nâng đỡ tận tình, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật nên dễ được tăng lương thưởng.

Mặt khác, bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cho tuổi Thìn cơ hội kiếm tiền dồi dào. Người tuổi Thìn nên biết rằng của cải là do chính mình tạo ra, không thể chờ đợi một cách mù quáng, vì vậy nếu gặp cơ hội thì phải nắm bắt, không nên chần chừ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi học, 10 ngày tới (từ 13-22/9/2022) những người tuổi Tuất sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, vận may thăng tiến đều đặn, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Họ cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi hanh thông. Với những người làm công ăn lương sẽ được tăng lương, thưởng lớn còn kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, giàu có.

Ngoài ra, tuổi Tuất trong 10 ngày tới (từ 13-22/9/2022) sẽ có nhiều bất ngờ đến, chẳng hạn như đổi nhà to hơn, sửa sang nhà đẹp hơn hoặc thu được món hời lớn từ đầu tư... Những điều may mắn này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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