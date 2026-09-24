Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, Chính Ấn cho thấy người tuổi Tỵ có một ngày làm việc thuận lợi. Bạn tìm được cơ hội thể hiện khả năng và bản lĩnh của mình, đặc biệt là trong những công việc khó, mở đường cho sự nghiệp tương lai phát triển. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, sự cố gắng của bạn không hề uổng phí đâu.

Bạn nhận được sự yêu mến và kính trọng của mọi người bởi đức tính khoan dung, độ lượng và không ham danh lợi. Nếu đang đứng ở cương vị lãnh đạo, chắc chắn bạn sẽ được nhân viên tin tưởng và tôn trọng, tương lai dẫn dắt tập thể đi tới thành công.

Con giáp tuổi Thân

Trong 10 ngày tới, tuổi Thân có thể gặp điều không may mắn, có thể là công việc gặp trở ngại, làm ăn thất thoát hoặc bị mất việc. Có thể con giáp này là người thông minh nhưng tính hiếu thắng và thiếu nguyên tắc rất dễ dẫn đến những quyết định sai lầm.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẽ phải khá vất vả đối phó với bao nhiêu việc bất ngờ xảy ra. Thậm chí tuổi Thân còn phải làm thêm giờ, hy sinh cả thời gian dành riêng cho bản thân để làm việc, song đó cũng là điều nên làm vì đôi khi chúng ta phải đánh đổi một thứ gì đó để có được bước tiến xa hơn trong tương lai.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 10 ngày tới, Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi khá vượng cát khí, gặp được nhiều chuyện như ý. Con giáp này tạo dựng cho mình những bước khởi đầu thành công, tiến những bước vững chắc tới mục tiêu đã định.

Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bạn cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn đã lên kế hoạch.

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