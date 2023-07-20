Trong 10 ngày tới 30/7: 3 con giáp thần may mắn chiếu cố, sự nghiệp phát triển vượt bậc, tiền tài tự chạy vào túi, tình yêu hết sức ngọt ngào, cuộc sống sung túc không ai sánh bằng

Người tuổi Ngọ hôm nay mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc xuất sắc. Bạn có thể thể hiện năng lực của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi và sự tán thưởng từ mọi người xung quanh. Hầu hết các kế hoạch và dự định của bạn diễn ra suôn sẻ.

Đặc biệt, việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ dàng thành công, sự hợp tác phát triển êm đềm và thu về lợi nhuận đáng kể. Không có gì lạ khi bạn được ngợi khen về sự thông minh và xuất sắc. Hãy tận dụng tâm huyết và nỗ lực vào công việc và nắm bắt cơ hội của mình.

Người tuổi Mùi làm việc cực kì thuận lợi. Với đầu óc nhanh nhạy và tinh tường, bạn thậm chí có thể tìm ra cách giải quyết cho những công việc bế tắc suốt thời gian qua. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý, đồng thời cũng sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kiến thức hữu ích. Hãy tận dụng thời cơ này để học hỏi người đi trước thật nhiều nhé.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, bản mệnh có thể xảy ra xung đột với bạn đời của mình. Hai người cần bình tĩnh nói chuyện với nhau và bao dung nhau nhiều hơn, to tiếng không giải quyết được vấn đề mà nhiều khi còn dễ gây tổn thương cho người đối diện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân không được như ý. Con giáp này bận rộn, vất vả, chuyện gì cũng đến tay giải quyết. Ngày nào cũng cày cuốc quần quật nhưng không thấy công việc bớt đi được. Cũng may là tài lộc lại khởi sắc. Càng lớn tuổi bản mệnh càng kín tiếng và ít khoe khoang về tiền bạc, nhờ thế mà được lộc. Con giáp này nhận được quà cáp, đồ ăn hoặc được mời đi ăn từ những người thân quen, người làm kinh doanh, làm tự do cũng ăn nên làm ra.

Về mặt tình cảm, tuổi Thân có phần khá u sầu, đa phần là những người trẻ dưới 35 tuổi. Con giáp này nhận ra rằng, sau cùng lòng người mới là thứ quan trọng nhất. Chân tình hay lừa dối thì sớm muộn cũng lòi ra. Ngoài ra có những người bên ngoài khen bản mệnh nhưng bên trong lại chê đủ thứ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm