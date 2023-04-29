Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 5: Những con giáp này uống cạn lộc trời, tiền tài vây quanh, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 07:21

Nhờ đạp trúng hũ vàng nên chỉ cần bước sang 10 ngày đầu tháng 5, những con giáp may mắn sẽ giàu sang vô đối, lắm của nhiều tiền, cứ thế mà phất.

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ cũng khôn ngoan, cá tính và cực tinh tế trong ứng xử hàng ngày. Nhờ thế, họ được cấp trên thương yêu, đồng nghiệp hỗ trợ, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sách tử vi có nói, bước sang 10 ngày đầu tháng 5, con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Điềm đạm, hiền lành và biết tận dụng thời cơ nên dù sinh ra trong nghèo khó Mùi cũng có sự nghiệp hanh thông, tình tiền như ý. 

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 5: Những con giáp này uống cạn lộc trời, tiền tài vây quanh, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tháo vát nên người tuổi Thân sớm khẳng định được vị thế chôn công sở. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực miệt mài con giáp khôn ngoan này càng tiến xa trên đường công danh.

Xem tử vi cho thấy, sang 10 ngày đầu tháng 5, tuổi Thân sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình với núi vàng chui vào két, tiêu xài phủ phê cũng không lo cạn túi. Con giáp giàu sang này sẽ được thần tài điểm danh, làm gì cũng hanh thông viên mãn, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió. 

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 5: Những con giáp này uống cạn lộc trời, tiền tài vây quanh, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi đủ đầy nhưng Thìn chưa bao giờ ngơi nghỉ việc phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bước sang đầu tuần này, nhờ có Thực Thần soi chiếu nên con giáp giàu sang này sẽ mua nhà sang, đi xe xịn, tiêu tiền phủ phê cũng chẳng sợ hết.

Chỉ cần bước sang 10 ngày đầu tháng 5, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, giàu bất thình lình, muốn khổ cũng không được. Càng chí thú làm ăn, chăm chỉ cống hiến con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc.

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 5: Những con giáp này uống cạn lộc trời, tiền tài vây quanh, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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