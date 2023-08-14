Trong 10 ngày cuối tháng 8/2023, 3 con giáp hưởng trọn phúc đức trời ban, phú quý ngập tràn, tiền của tăng như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 14/08/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 10 ngày cuối tháng 8 phát tài thăng hoa, chuẩn bị hứng cơn mưa tiền.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp có phúc khí trời ban. Họ có tính cách hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn giỏi quan sát, học hỏi kiến thức từ những người xung quanh. Vì vậy, bản mệnh có thể tìm kiếm nhiều cơ hội phát triển, ăn nên làm ra.

Tử vi dự báo rằng, trong 10 ngày cuối tháng 8, tuổi Tỵ có tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Con giáp này có thể dàn xếp ổn thỏa công việc. Giai đoạn này, bản mệnh chỉ cần ngồi chờ tiền đến tận cửa.

Dự báo lợi nhuận mà tuổi Tỵ kiếm được sẽ đủ cho con giáp này sống thoải mái trong một thời gian. Ngoài ra, người tuổi Tỵ còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển trong tương lai.

Nhìn chung, tuổi Tỵ bước vào thời kỳ may mắn, không có gì trở ngại, tài lộc ngày một dồi dào.

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2023, 3 con giáp hưởng trọn phúc đức trời ban, phú quý ngập tràn, tiền của tăng như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhắc đến con giáp may mắn trong 10 ngày cuối tháng 8 mà bỏ qua người tuổi Tuất thì quả là thiếu sót. Đường tài lộc của bạn sẽ hanh thông lắm đấy nhé, chuẩn bị may túi ba gang mà hốt tiền hốt bạc đi thôi.

Không chỉ vậy, nhờ sự chăm chỉ "cày kiếm", những chú Tuất cuối cùng cũng đón nhận những cơ hội lớn về tiền bạc, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có được thu nhập tốt.

Người làm công được nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu.

Đó có thể không phải là do bạn may mắn có được mà hoàn toàn do năng lực của bạn tạo nên. Vì thế, hãy trân trọng từng đồng mà bạn đang có đấy nhé!

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2023, 3 con giáp hưởng trọn phúc đức trời ban, phú quý ngập tràn, tiền của tăng như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tốt bụng, chăm chỉ và chịu khó. Họ sống tự lập, tự lo mọi việc chứ không nhờ cậy đến người khác. Con giáp này có mạng lưới mối quan hệ tốt, được nhiều người yêu quý. Khi gặp khó khăn, họ có quý nhân phù trợ.

Người tuổi này bẩm sinh thông minh, có năng lực, có khả năng tích lũy của cải. Vận may của họ đôi khi khiến người khác phải ghen tỵ. Trong 10 ngày cuối tháng 8, con giáp tuổi Hợi dễ gặt hái được thành công.

Họ đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, thay đổi trong công việc. Người làm kinh doanh thì công việc dần khởi sắc, doanh thu từng bước cải thiện. Những người trước đây nợ nần cũng tất toán nợ nần, bắt đầu thu hoạch "trái ngọt".

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2023, 3 con giáp hưởng trọn phúc đức trời ban, phú quý ngập tràn, tiền của tăng như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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