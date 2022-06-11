Trong 10 ngày cuối tháng 6: 3 con giáp mở túi hứng tiền, vớt được kho báu cực khủng mở đầu thời kỳ phát tài, ai cũng hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11/06/2022 04:40

Dưới đây là những con giáp may mắn mở túi hứng tiền, lộc từ trên trời rơi xuống đổ đầy nhà, sở hữu báu vật khủng nhất mở đầu thời kỳ phát tài trong 10 ngày cuối tháng 6.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân mở túi hứng tiền, lúc nào ví cũng đầy không bao giờ thiếu hụt. Trong thời điểm 10 ngày cuối tháng 6, Thân vớt được kho báu cực khủng. Hãy chuẩn bị tinh thần bước vào giai đoạn thời kỳ phát tài phát lộc.

Được quý nhân nâng đỡ nên vận tài chính của bạn tăng lên chạm đỉnh. Bạn có thể được cấp trên cân nhắc cho lên vị trí cao như mình mong muốn. Những người tuổi Thân không còn gặp những chuyện buồn phiền, có thể đánh bay tiểu nhân hãm hại. Bạn thoải mái phát huy thế mạnh của mình nên nguồn thu nhập cứ đổ về đều đặn. Được cấp trên yêu mến nên bạn sẽ phụ trách nhiều công việc quan trọng.

Trong 10 ngày cuối tháng 6: 3 con giáp mở túi hứng tiền, vớt được kho báu cực khủng mở đầu thời kỳ phát tài, ai cũng hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 1
Trong thời điểm 10 ngày cuối tháng 6, Thân vớt được kho báu cực khủng. Hãy chuẩn bị tinh thần bước vào giai đoạn thời kỳ phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, cấp trên đồng nghiệp yêu mến. Bạn có tài ăn nói duyên dáng nên đi đến đâu cũng nhận được nhiều lời khen, nhiệt tình tiếp đón. Tử vi dự đoán, sang 10 ngày cuối tháng 6, người tuổi Mùi làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi, lương thưởng tăng lên đều đặn.

Người kinh doanh buôn bán kiếm được nhiều hợp đồng béo bở, tha hồ thể hiện tài năng buôn bán một vốn bốn lời của mình. Về phương diện tình cảm, Mùi độc thân nên mở lòng nhiều hơn. Bạn tìm được ý trung nhân, mối quan hệ lâu dài và ngày càng yêu thương nhau hơn. Có thể tính đến chuyện trăm năm.

Trong 10 ngày cuối tháng 6: 3 con giáp mở túi hứng tiền, vớt được kho báu cực khủng mở đầu thời kỳ phát tài, ai cũng hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, sang 10 ngày cuối tháng 6, người tuổi Mùi làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi, lương thưởng tăng lên đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp giỏi giang, có khả năng tự lập nên có thể giải quyết được hết những vấn đề được giao. Bạn lội ngược dòng, cá chép hóa rồng nên thay vận đổi đời trong nháy mắt. Thời gian 10 ngày cuối tháng 6, Mão có thể để dành khoản tiền khủng nhất, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

Được quý nhân nâng đỡ nên bạn làm gì cũng sẽ thuận lợi. Hãy bình tĩnh, vững vàng trong thời điểm này để gặt hái được nhiều thành tựu như ý mong muốn. Nói chung bạn có Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc, cứ hết rồi lại đầy.

Trong 10 ngày cuối tháng 6: 3 con giáp mở túi hứng tiền, vớt được kho báu cực khủng mở đầu thời kỳ phát tài, ai cũng hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 3
Thời gian 10 ngày cuối tháng 6, Mão có thể để dành khoản tiền khủng nhất, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi cuối tuần (10-12/6), 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Tử vi cuối tuần (10-12/6), 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Nếu may mắn có tên trong danh sách 3 con giáp may mắn này thì chắc chắn bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, tha hồ tiền tiêu trong 3 ngày cuối tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp tử vi ngày mai Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 32 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10