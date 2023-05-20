Trọn tháng 4 âm lịch: Dương khí ngất trời, Thần Tài ưu ái hết mực, 3 con giáp TIỀN ĐẦY TAY, VÀNG ĐẦY TÚI, lộc nhiều như sao trời

Tâm linh - Tử vi 20/05/2023 09:22

Tử vi tháng 4 âm lịch, Thái Dương tỏa nắng, 3 con giáp này khí thế hơn người, làm giàu dễ dàng, trở thành tỷ phú.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn không chỉ đẹp bẩm sinh mà còn có đức, có tài. Trái tim của họ rộng bao la hơn bầu trời, không có thù hận và luôn nghĩ cho người khác. Hơn nữa, năng lực làm việc của họ tương đối cao nên chuyện gì cũng có thể tự giải quyết mà không cần phiền hà đến người khác.

May mắn sẽ đến nhà trong tháng 4 âm lịch, người tuổi Thìn cứ làm việc là tiền sinh ra tiền, mọi rối rắm trong lòng được gỡ bỏ. Vận may của con giáp này chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Những ai đam mê kinh doanh, đầu tư hì đây chính là cơ hội cực kỳ quý giá. 

Trọn tháng 4 âm lịch: Dương khí ngất trời, Thần Tài ưu ái hết mực, 3 con giáp TIỀN ĐẦY TAY, VÀNG ĐẦY TÚI, lộc nhiều như sao trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chăm chỉ, chịu khó lại hết sức thông minh và bản lĩnh nên thường được đề đạt vào những vị trí cao trong công việc. Dù ở trong bất cứ trong môi trường nào thì con giáp này cũng luôn toát lên phong thái của nhà lãnh đạo.

Tử vi học có nói, nhờ đức tính hết lòng với công việc nên bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí sếp lớn trong tháng 4 âm lịch. Thời gian này, bạn cũng sẽ thu gom rất nhiều tiền bạc nhưng cần phải tích cóp. Khi khó khăn chung đi qua, bạn sẽ có một khoản lớn để đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh, giàu có bất ngờ.

Trọn tháng 4 âm lịch: Dương khí ngất trời, Thần Tài ưu ái hết mực, 3 con giáp TIỀN ĐẦY TAY, VÀNG ĐẦY TÚI, lộc nhiều như sao trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất trong tháng 4 âm lịch. Tự nhiên bạn được mời về làm một vị trí cao ở công việc mà bạn đang đảm nhận. Suy nghĩ lâu cuối cùng cũng quyết định vì đó là một vị trí khá phù hợp, thu nhập lại khủng. 

Tiền bạc tích cóp được bây giờ có thể tính chuyện đầu tư một chút. Chuyện gia đình cũng khá tốt trong thời gian này. Bạn cũng nên tính việc kết hôn hoặc đính hôn bởi có thể sẽ gặp được người mang lại cuộc sống sung túc cho bạn, hai người tương trợ lẫn nhau.

Trọn tháng 4 âm lịch: Dương khí ngất trời, Thần Tài ưu ái hết mực, 3 con giáp TIỀN ĐẦY TAY, VÀNG ĐẦY TÚI, lộc nhiều như sao trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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