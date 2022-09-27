Trọn 4 tháng âm lịch cuối năm 2022 (tháng 9, 10, 11, 12): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp ôm cục tiền to, chuyển nghèo thành giàu

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 18:55

Những con giáp này sẽ có tài vận vượng, phúc lộc sâu dày nên công việc hanh thông, thuận lợi, làm đâu gặt đấy trong 4 tháng âm lịch cuối năm 2022.

Tuổi Tỵ

Khó khăn chỉ là tạm thời, bước sang 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dần cải thiện. Họ được quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng thuận lợi. Người làm kinh doanh cũng bắt đầu cơ hội làm ăn mới. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, dự án mới.

Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về giống con vật nuôi, cây trồng mới. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với mình, người tuổi này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, thu nhập từ đó cao hơn trước rất nhiều.

Trọn 4 tháng âm lịch cuối năm 2022 (tháng 9, 10, 11, 12): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp ôm cục tiền to, chuyển nghèo thành giàu - Ảnh 1
Khó khăn chỉ là tạm thời, bước sang 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dần cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân khá tinh tế, nhạy cảm, có suy nghĩ thấu đáo. Họ cũng tỏ ra lạc quan ngay cả khi gặp khó khăn, thử thách. Trong vòng 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, họ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy.

Con giáp tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ nần. Người nào đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Trọn 4 tháng âm lịch cuối năm 2022 (tháng 9, 10, 11, 12): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp ôm cục tiền to, chuyển nghèo thành giàu - Ảnh 2
Trong vòng 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, họ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng. Nhiều cơ hội trời ban đã đến với con giáp này. Dù vận trình tài lộc của họ trong những ngày vừa qua chỉ ở mức trung bình, họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực.

Có thể nói, công việc làm ăn của con giáp tuổi Dậu tốt hơn, đơn hàng nhiều, khách hàng đông. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vật nuôi khỏe, cây cối xanh tốt, hứa hẹn sẽ có vụ mùa bội thu. Không những có sự nghiệp vượng phát, người tuổi này cũng có chuyện tình duyên nồng thắm.

Trọn 4 tháng âm lịch cuối năm 2022 (tháng 9, 10, 11, 12): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp ôm cục tiền to, chuyển nghèo thành giàu - Ảnh 3
Trong 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Con giáp nào số sướng như tiên trong 4 ngày cuối tháng 9/2022, số đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn trúng số độc đắc?

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