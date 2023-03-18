Trọn 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, top 3 con giáp có duyên với Thần Tài, gánh tiền vàng mỏi lưng, lộc trời như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 18/03/2023 17:29

Tử vi có nói, 3 con giáp may mắn này phất lên không ngờ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch.

Tuổi Tý

Khi gặp khó khăn, người tuổi Tý luôn giữ được bình tĩnh và luôn tìm nhiều cách để vượt qua khó khăn, thử thách. Không những thế, con giáp này còn là người biết người biết ta, biết đối nhân xử thế nên nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người.

Bước sang 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, những người cầm tinh con chuột sẽ có công việc, sự nghiệp suôn sẻ. Trong khoảng thời gian này, họ nhận được nhiều cơ hội tiến thân, phát triển sự nghiệp. Con giáp này đi xa làm ăn sẽ thêm phúc, thêm lộc. 

Trọn 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, top 3 con giáp có duyên với Thần Tài, gánh tiền vàng mỏi lưng, lộc trời như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, bước sang 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, người cầm tinh tuổi Thìn sẽ được sự che chở của Thần Tài, vận thế hanh thông, sự nghiệp khởi sắc. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng được quý nhân phù trợ, hỗ trợ về nguồn vốn nên công việc kinh doanh cũng dần khởi sắc. Trong giai đoạn này, họ sẽ có một cuộc sống vô cùng hưng thịnh.

Trọn 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, top 3 con giáp có duyên với Thần Tài, gánh tiền vàng mỏi lưng, lộc trời như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thật thà, có sao nói vậy. Không những thế, con giáp này còn là người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Sang 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ được Thần Tài phù hộ, đường tài lộc rực rỡ.

Dù theo đuổi lĩnh vực nào, con giáp này cũng đạt được thành tựu lớn. Những người đang muốn đề xuất tăng lương cũng đàm phán được mức lương như mong đợi. Không những thế, con giáp này còn nhận được thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Trọn 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, top 3 con giáp có duyên với Thần Tài, gánh tiền vàng mỏi lưng, lộc trời như thác đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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