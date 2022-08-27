Trời xanh an bài ngày 29/08 có 3 con giáp “vượt vũ môn” thành công, cá chép hóa rồng một phát lên tiên, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình vạn sự như ý phúc báo đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 13:33

Sau một quãng thời vất vả, mệt nhọc 3 con giáp sau cũng đến ngày nhận “quả ngọt”, tiền bạc đổ về túi chất thành núi, gia đình bình an sống vui vẻ hòa thuận.

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đã có quãng thời  vất vả, mệt nhọc từ đầu năm kếo đến tận giữa tháng 8 để chuẩn bị nền tảng cho sự nghiệp và cuộc sống sau này, do đó ngày tuổi Mùi nhận được quả ngọt đã cận kề. Công lao họ bỏ ra không hề lãng phí, bởi lẽ từ ngày 29/08 tất cả sẽ trở thành hiện thực. Chỉ cần chăm làm việc thiện, tích cực suy nghĩ viên mãn, họ sẽ được phúc lộc song toàn, gia đình giàu lên trông thấy. Động đến đâu là giàu đến đó, cho nên Tuổi Mùi càng về cuối năm càng được vận may tới tấp vận vào người, trong công việc nhận sự nể trọng của mọi người, cuộc sống càng lúc càng hạnh phúc

Trời xanh an bài ngày 29/08 có 3 con giáp “vượt vũ môn” thành công, cá chép hóa rồng một phát lên tiên, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình vạn sự như ý phúc báo đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền đề thành công với họ chính là phải nỗ lực không ngừng, cố gắng gấp 5 gấp 10 người khác. Khi ấy, thành công đến mới bền, mới tốt đẹp và viên mãn thực sự được kéo dài. Có thể nói họ hưởng vinh quả cũng không sai, tất cả đều nhờ đôi bàn tay họ tự tạo dựng!

Con giáp tuổi Dậu

Chúc mừng người tuổi Dậu, họ sẽ có một cuộc sống tuyệt vời bắt đầu ngày 29/08 do họ phá bỏ sự ảnh hưởng của sao Thái Tuế, bước lên đỉnh cao danh vọng một cách đường hoàng chính chính.

 

Trời xanh an bài ngày 29/08 có 3 con giáp “vượt vũ môn” thành công, cá chép hóa rồng một phát lên tiên, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình vạn sự như ý phúc báo đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như tuổi Mùi, cuộc sống của con giáp này vô cùng chật vật, mưu sự bất thành, vạn sự gian nan vào những tháng trước. Nhưng nhờ tính thực sự cầu thị, tham làm chịu khó mà họ chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn. Thậm chí, dù có vất vả đến mấy cũng không bao chịu giờ tụt hậu so với đồng nghiệp, người trong ngành.

Chính vì khả năng nhìn nhận sự việc tốt tính cách lanh lợi tính ý sẽ giúp họ có đủ sức “vượt vũ môn”, nắm bắt các dự án trọng điểm nhảy vọt lên trên tất cả mọi người đi đến thành công. Cũng cần nói thêm là nhờ được cát tinh soi chiếu nên họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, thoải mái an nhàn suốt những tháng còn lại trong năm.

Con giáp tuổi Tý

Với người tuổi Tý, cuộc sống lúc nào cũng bận rộn, họ không chỉ phải tự lo cho bản thân mà phải chăm lo cho người thân, gia đình mình Họ không bao giờ chịu chia việc cho người khác, thích tự tay sắp xếp thực hiện nên luôn phải cực lực làm việc không dám nghỉ ngơi.

 

Trời xanh an bài ngày 29/08 có 3 con giáp “vượt vũ môn” thành công, cá chép hóa rồng một phát lên tiên, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình vạn sự như ý phúc báo đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính sự chu toàn, hiếu đễ của họ giúp cho ông trời nhìn thấu tấm lòng vàng, bắt đầu từ ngày 29/08 tới ông trời sẽ ban phước lộc, giúp họ hưởng an nhàn hạnh phúc. Tất nhiên, tiền đề của sự vinh hoa phú quý này sẽ là việc, họ bỏ ra không ít công sức và nỗ lực suốt thời gian trước đó.

Để có được thành công viên mãn đều phụ thuộc vào sự khiêm tốn, cố gắng của bản thân. Chính vì thế, đừng ai có suy nghĩ bỏ cuộc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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